قفزة في أسعار الذهب وخسائر متتالية للنفط

إرتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، فيما واصلت أسعار النفط تراجعها الملحوظ وخسائرها في الأسواق العالمية، بينما استقر سعر الدولار مع ترقب المستثمرين عن كثب لبيانات الوظائف الأمريكية الرسمية، والتي قد ترسم بشكل واضح ملامح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 4068.61 دولاراً للأوقية، مرتفعاً بنسبة 0.92% وقت كتابة هاته السطور، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوياته المسجلة منذ تاريخ 23 يونيو الماضي، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس إلى مستوى 4082.70 دولاراً للأوقية.

وجاء هاد الصعود القوي للمعدن الأصفر بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 98 ألف وظيفة فقط خلال شهر يونيو الماضي، وهو مستوى جاء أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين والخبراء البالغة 118 ألف وظيفة، مما عزز بشكل مباشر رهانات المستثمرين على تباطؤ سوق العمل الأمريكي وخفض الفائدة في سبتمبر المقبل بنسبة تقارب 64% وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي في 2026.

وفي المقابل، واصلت أسعار النفط العالمية خسائرها الميدانية بعد إعلان دولة قطر عن إحراز تقدم ملموس في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي ركزت بشكل أساسي على ملف أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز الإستراتيجي، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن المحادثات أسفرت عن تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد خلال شهر يونيو الماضي، وعلى خلفية هاته التطورات السياسية تراجع خام برنت في الأسواق إلى نحو 71.03 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 0.75%، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 68.01 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنسبة 0.83%.

وأفادت شركة هايتونغ فيوتشرز في مذكرة اقتصادية لها بأن استمرار تدفق إمدادات النفط بشكل آمن عبر مضيق هرمز يعزز المنافسة الشرسة على الحصص السوقية ويدفع الأسعار إلى الانخفاض المستمر، في ظل توقعات متزايدة بين المحللين بحدوث فائض في المعروض الإجمالي من الخام.

وزادت الضغوط البيعية على أسواق الطاقة بعد تقارير إعلامية أفادت بأن تحالف أوبك بلس يتجه خلال اجتماعه المرتقب يوم الأحد إلى إقرار زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتبارا من شهر أغسطس المقبل بنحو 188 ألف برميل يومياً.