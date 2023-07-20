قفزة كبيرة لإنتر ميامي على مواقع التواصل بسبب ميسي

سجلت حسابات نادي إنتر ميامي، قفزة كبيرة في عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وارتفع عدد المتابعين على الحساب الرسمي لفريق إنتر ميامي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى 10 ملايين متابع، بعد أن كان مليون متابع فقط.

كما وصل عدد متابعين حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” إلى 10 ملايين أيضا بعدما كانوا مليونا قبل انضمام ميسي.

وفي المقابل فقد باريس سان جيرمان النادي السابق لميسي عددا غير معتاد من المتابعين على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعكس هذا الهبوط القيمة الجماهيرية الكبيرة للنجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.