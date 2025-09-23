قفزة نوعية في التعليم الرقمي لجامعة التكوين المتواصل

اتفاقية مع المجلس الأعلى للغة العربية تخصّ 12 ألف كتاب

جعفري: 68 أرضية رقمية وتصميم 683 درس إلكتروني على الخط

انطلقت، صباح الثلاثاء، بجامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، فعاليات الأسبوع الوطني للتعليم الرقمي الممتد من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحت شعار: “التعليم الرقمي مكسب للجامعة الجزائرية”.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير الجامعة، يحيى جعفري، أن التحوّل الرقمي يعد خيارا استراتيجيا للجامعة الجزائرية، مشيرا إلى أن جامعة التكوين المتواصل قطعت خطوات هامة في هذا المجال من خلال اعتماد التعلم المدمج، إنتاج محتويات بيداغوجية رقمية، وتكوين أكثر من 800 أستاذ في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما أن الجامعة لهذه السنة أكملت تصميم 683 درس إلكتروني على الخط منها 120 درس إلكتروني باللغة الإنجليزية، أيضا الجامعة لهذه السنة بلغت بها عدد الأرضيات الرقمية الموجهة للطلبة 68 أرضية رقمية “ونعمل لإدخال أرضيات جديدة تماشيا والتخصصات الجديدة”، يضيف جعفري.

وأوضح المتحدث أن استثمار الرقمنة يعزز الجودة والابتكار، ويفتح آفاقا واسعة للشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يجعل الجامعة فاعلا أساسيا في بناء مجتمع المعرفة، إضافة إلى مساهمتها في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، تجسيدا لدورها كجامعة مواطنة.

وقد تخللت أشغال اليوم الأول سلسلة من المداخلات العلمية، حيث عرض صالح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية مداخلة حول الموارد الرقمية للمجلس، في حين قدم زين الدين سفاج مداخلة حول “التعليم المرئي عن بعد”، والدكتور سعيد بروق من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني عرضا حول “النظام الوطني للتوثيق على الخط”.

من جهتها، أبرزت سعاد بولحية، نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا والدراسات، تجربة جامعة التكوين المتواصل في تطوير الأرضيات التعليمية، بينما قدّم الدكتور زين العابدين بومليط، المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، عرضا حول “المكتبة الرقمية للديوان”.

وقد شهد الحفل إمضاء اتفاقية تعاون بين كل من جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد” والمجلس الأعلى للغة العربية، والتي تهدف إلى تمكين طلبة الجامعة من الاستفادة من المكتبة الرقمية للمجلس والتي تضم أزيد من 12000 كتاب رقمي وهي المكتبة الرقمية التي سوف توضع على مستوى الأرضيات التعليمية، إلى جانب المكتبة الرقمية للديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الذي ترتبط به الجامعة عبر اتفاقية لهذا الغرض .

وبهذا، تكون جامعة التكوين المتواصل قد جسّدت مرة أخرى ريادتها في مجال التعليم عن بعد والتحوّل الرقمي، مؤكدة مكانتها كمؤسسة جامعية مواطنة وفاعلة في خدمة المجتمع والمعرفة.