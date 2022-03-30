قلبي “تقطع” بعد الإقصاء أمام الكاميرون

كان اكتشاف مباراة الكاميرون.. أحمد توبة:

تفاجأ الجمهور الجزائري بالأداء المميز للاعب الدولي الجزائري أحمد توبة الذي عوض عطال الذي كان بعيدا عن مستواه الحقيقي في ربع الساعة الأخير من نهاية اللقاء، حيث مرر

تمريرة حاسمة للاعب اسلام سليماني الذي سجل هدفا رفضه الحكم غاساما وتمكن أيضا من تعديل النتيجة التي كانت مؤهلة، لولا الهدف الذي سجله الكاميرونيون في الوقت الضائع مكنهم من التأهل إلى المونديال.

أسئلة كبيرة طرحها الجمهور الرياضي عن عدم إشراكه أساسيا، خاصة بعد العقوبة التي كانت مسلطة على المدافع بن سبعيني، لكنه فضل المدافع عطال قال عنه بلماضي إنه لأسباب تقنية، لكن لاعب نادي فالفيك الهولندي اُثبت للجميع أنه لعب وبإمكانه لسنوات أن يكون في التشكيلة الوطنية.

أحمد توبة كان أكثر المتأثرين بعد نهاية اللقاء، لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من تأهيل الخضر، حيث خرج متأثرا من الإقصاء والتأهل إلى كاس العالم، تحت تصفيقات الجمهور الذي كان حاضرا بقوة بملعب البليدة، حيث منذ دخوله احتياطيا أعطى دفعا كبيرا للتشكيلة الوطنية إلى درجة أن الجميع لم يفهم قرار بلماضي لعدم إشراكه أساسيا، مفضلا خيارات أخرى.

الدولي الجزائري توبة قال في تدوينة على حسابه الشخصي: “قلبي ممزق، أنا في كابوس حقيقي إنه غير ممكن، يا ربي ساعدني على تجاوز هذا الإقصاء”، وهو ما يدل على مدى التأثر الكبير الذي لازال يلازم أحمد توبة.

وكان نادي نادي فالفيك الهولندي الذي يلعب له الدولي الجزائري قد أشاد بمردود اللاعب لاعبه أحمد توبة، حيث قال نادي فالفيك الذي يلعب له توبة في الدوري الهولندي في تغريدة على تويتر: “كان أحمد توبة على وشك إهداء التأهل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 118″، مضيفا: “فخورون بك أحمد”.

ع. ع