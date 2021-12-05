قلب لاعب تشلسي توقف بسبب رياض محرز

اعترف سيزار أزبيليكويتا نجم نادي تشلسي الإنجليزي، في حوار مع موقع ناديه تشلسي، أن الفرصة الأخيرة لمهاجم مانشستر سيتي رياض محرز في المباراة أسقطته أرضاً وتوقف قلبه لبضع ثوانٍ نظراً لخطورتها في وقت حساس.

حيث كان النجم الجزائري قد أرسل في الوقت المضاف للمباراة تسديدة مرّت بقليل فوق إطار الحارس السنغالي إيدواردو ميندي، وقال أزبليكويتا: “لقد كانت أطول 6 دقائق في حياتي، لأنك لا تعرف كم هو الوقت المتبقي، وكان من الواضح أن فريقا مثل مانشستر سيتي سيتحصل على الكرة ولاعبوه سيصنعون الفرص كل مرة.. بعد آخر فرصة لرياض محرز التي اقتربت من المرمى، أتذكر أنني سقطت على الأرض وتوقف قلبي لبضع ثوانٍ”.