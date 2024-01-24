قلق صهيوني من استنزاف الجيش.. وتفاصيل جديدة عن مصرع 21 جنديّاً 

الكيان لم يعُد بوسعه تحقيق إنجازات في غزة

تزداد المخاوف في دولة الاحتلال من استنزاف الجيش في المعارك البرية بقطاع غزة دون هدف استراتيجي واضح، وأشار مسؤولون أمريكيون بأن تمديد الحرب لن يمكّن من القضاء على “حماس” في ظل الذخائر التي بحوزتها وقدرات مقاتليها الحربية.

وعمّق مقتل 24 جنديّاً صهيونيا، يوم الاثنين الماضي، خلال المعارك بقطاع غزة، المخاوف والانقسامات في الكيان الصهيوني بشأن مواصلة الحرب المدمرة على القطاع، كما كشف تفاصيل جديدة تتعلق بمهمة الجنود في تلك المنطقة في أثناء استهدافهم.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، في تحليل، إن الجيش الصهيوني لم يعُد بوسعه تحقيق إنجازات على المستوى الاستراتيجي في غزة أكبر مما حقق بالفعل. وأضافت الصحيفة أن الاستمرار على هذا النحو سيؤدي نهاية المطاف إلى إزهاق أرواح مئات الجنود دون هدف استراتيجي واضح.

وحسب تحليل الصحيفة العبرية، فإن مقتل 24 جنديّاً سيقوّي موقف الجناح المطالب بصفقة تُعيد الأسرى، حتى دون القضاء على حركة “حماس” كُليّاً. لكن هذه الخسائر الفادحة والمتتالية لم تمنع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو عن التعهد بمواصلة الحرب حتى تحقيق ما سمّاه “النصر المطلق”، رغم التأكيد أن الحرب أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة له، حيث سيكون مصيره السجن في حالة إبعاده من الحكومة وهو المتابع في قضايا فساد.

ونقلت هيئة البث العبرية عن نتنياهو، خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء، أن المرحلة الثالثة من حرب غزة ستستغرق نحو 6 أشهر.

لكن “وول ستريت جورنال” أكدت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن “حماس” لا تزال تملك ذخائر تكفي لضرب الكيان الصهيوني عدة أشهر أخرى. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين صهاينة اعترافهم بأن هدف تدمير “حماس” خلال الحرب على غزة “لم يتحقق” رغم الحملة الجوية والبرية والدمار الهائل.

وكانت “كتائب القسَّام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، أعلنت، الاثنين الماضي، تنفيذ عملية مُركَّبة، شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 21 عسكريّاً صهيونيا وأوضحت “القسَّام” أنها استهدفت منزلاً شرق مخيم المغازي تحصَّنت به قوة صهيونية، ما أدى إلى انفجار الذخائر التي كانت بحوزتها. وأضافت أنها فجَّرت حقل ألغام في قوة صهيونية أخرى كانت في نفس المكان، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما دمَّرت القسَّام أيضاً دبابة ميركافا كانت تُؤَمّن القوة المتحصّنة في المنزل شرق مخيم المغازي بقذيفة الياسين 105.

وأسفرت العملية في مخيم المغازي عن مقتل 21 عسكريّاً صهيونيا، وأعلن جيش الاحتلال تفاصيلها، صباح الثلاثاء، ووصفها بأنها “الأصعب منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر الماضي”.

لكن حادثة استهداف الجنود الصهاينة في المبنى كانت تُخفي وراءها مخططاً صهيونيا أكبر، إذ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن دولة الاحتلال كانت تحاول هدم جزء من ضاحية فلسطينية في إطار مساعيها لإنشاء “منطقة عازلة” بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، وذلك حينما قتل 21 جنديّاً من جنودها.

ونقلت الصحيفة المعلومات عن 3 مسؤولين صهاينة وضابط مشارك في عمليات الهدم وسط غزة. وأوضح المسؤولون أن دولة الاحتلال تهدف إلى هدم عديد من المباني الفلسطينية القريبة من الحدود من أجل إنشاء “منطقة أمنية”. وأوضح اثنان من المسؤولين أن الهدف هو “إنشاء منطقة عازلة تصل إلى 0.6 ميل على طول الحدود مع غزة، والبالغة نحو 36 ميلاً”.

وتهدف إسرائيل بإنشاء هذه المنطقة العازلة إلى تفادي تكرار هجمات مثل التي جرت في السابع من أكتوبر 2023. كما تسعى إلى “إقناع الإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من المستوطنات الجنوبية (غلاف غزة)، بالعودة إلى منازلهم”.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، قد قال إن “التدمير المنهجي للمنازل الفلسطينية الحدودية يمكن أن يشكل جريمة حرب، لأنها لا تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل”. وأوضح راجاغوبال في تصريحات لنيويورك تايمز أنه “لا يوجد أي بند في اتفاقيات جنيف بشأن ما تفعله إسرائيل على الحدود، وهو نوع من التدمير الاستباقي للممتلكات”.