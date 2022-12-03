قلق في بوروسيا مونشغلادباخ بسبب وضعية بن سبعيني

دورتموند الأقرب إلى ضمه وفرص جوفنتوس ومرسيليا ضئيلة

أكد موقع “غلادباخ لايف” الألماني بأن إدارة نادي بوروسيا مونشغلادباخ تعيش موقف حيرة كبيرا جدّا بسبب ملف الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، الموجود على رادار العديد من الأندية الأوروبية، مع اقتراب نهاية عقده شهر جوان المقبل، بعد أربع مواسم قضاها في “البوندسليغا”، في وقت لم يحدد فيه الظهير الأيسر لـ”الخضر” وجهته المقبلة لحد الآن ويفضل التريث إلى غاية دخوله وضعية اللاعب الحر ابتداء من شهر جانفي.

وينتهي عقد رامي بن سبعيني (27 عامًا) مع بوروسيا مونشنغلادباخ في صيف 2023، ووفقًا لتقرير لصحيفة “بيلد” فإن الظهير الأيسر الجزائري حسم قراره النهائي بعدم تمديد عقده والبحث عن وجهة أخرى، لكن من دون تحديد النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل أو موعد رحيله، سواء خلال الميركاتو الشتوي أو الصيفي، وأكد موقع “غلادباخ لايف” إن إدارة فريقه لا تستبعد رحيله هذا الشتاء حتى تستفيد من صفقة تحويله، وتتفادى مغادرته للنادي في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل، في وقت تسعى فيه الأندية التي ترغب بضمه في استغلال هذا العامل الاقتصادي المهم وانتظار الميركاتو الصيفي لضمه مجانا، الأمر الذي أقلق كثيرا إدارة بوروسيا مونشغلادباخ.

من جهة أخرى، يرى ذات المصدر أن نادي بوروسيا دورتموند هو الأقرب للفوز بخدمات الظهير الأيسر لنادي ستاد رين الفرنسي السابقة، ليكون بديلا لرفائيل غيريرو الذي ينتهي عقده الصيف المقبل أيضا، خاصة أن بن سبعيني يتطلع للعب مع ناد أقوى ويشارك بانتظام في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي الفرصة التي يوفرها له نادي دورتموند، واستبعد الموقع الألماني انتقال بن سبعيني لنادي جوفنتوس المهتم بصفقته، بالنظر للمشاكل المالية والإدارية للنادي الإيطالي، في وقت يرى فيه أيضا بأن نادي أولمبيك مرسيليا لا يملك حظوظا للفوز بصفقة المدافع الجزائري بالنظر للمنافسة القوية عليه من أندية أكبر وأقوى، ومنها نادي إنتر ميلان الإيطالي أيضا.

ويُحضر نادي غلادباخ لخلافة رامي بن سبعيني بوضعه لاسمي الدولي السنغالي ونجم نادي موناكو الفرنسي، إسماعيل جاكوبس، والدولي اليوناني، باناغوتيوس ريتسوس، نجم نادي أولمبياكوس اليوناني، على لائحته الرئيسية الخاصة لتعويض رحيل النجم الجزائري.

يجدر الذكر، أن رامي بن سبعيني انتقل إلى غلادباخ صيف عام 2019 قادما من نادي ستاد رين الفرنسي مقابل 8 ملايين يورو، وخاض منذ ذلك التاريخ 99 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.