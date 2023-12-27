قمة الإخوة الأعداء…  بين حلم اللقب ورد الاعتبار

إتحاد العاصمة – مولودية الجزائر (الجمعة 18:00 سا ملعب 05 جويلية )

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة أمسية الغد، نحو ملعب 05 جويلية الأولمبي الذي سيحتضن قمة الجولة 11 من دوري “موبيليس” للمحترفين، بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، حيث تشير كل المعطيات إلى مشاهدة لقاء قوي قد يكون الأجمل هذه السنة في البطولة الوطنية، بسبب تواجد المولودية في المركز الأول والخبرة التي أصبح يمتاز بها الإتحاد في اللقاءات الكبيرة بعد تتويجه بالكاف الموسم الماضي.

وسيكون صاحب الشرف في الاستقبال إتحاد العاصمة، أمام مهمة صعبة ضد العميد، خاصة وأن زملاء نبيل لعمارة يمرون بفترة صعبة في البطولة الوطنية وضعتهم في المراكز الأخيرة بسبع نقاط فقط، وهو الأمر الذي سيجعل شبان الإتحاد أمام فرصة من أجل استرجاع الثقة محليا، بالنظر لقيمة المواجهة، وتواجد المولودية في صدارة الترتيب، وهو الأمر الذي سيجعل من نقاط المواجهة فرصة للانطلاق بقوة في البطولة، علما أن الفريق لديه 3 لقاءات متأخرة.

في المقابل ستكون تشكيلة مولودية الجزائر أمام مهمة الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية، حيث فاز في تسعة لقاءات من أصل عشرة، وهو رقم قياسي في البطولة الوطنية، بالإضافة إلى خصوصية المواجهة لدى الأنصار، والتي تعتبر مباراة الموسم لكلا الفريقين، حيث سيمنح الفوز في المواجهة، جرعة معنوية كبيرة لزملاء القائد عبد اللاوي من أجل مواصلة الزحف نحو التتويج بالبطولة، وحسم اللقب الشتوي مسبقا.

الإتحاد على فوهة بركان

وسيكون لقاء الغد حاسما في مستقبل إتحاد العاصمة، خاصة مع الغضب الجماهيري الكبير على إدارة النادي، ومطالبهم الدائمة بالتغيير بسبب السياسة المنتهجة في الفريق، حيث سيكون الفوز كفيلا بإعادة الهدوء إلى بيت الإتحاد وتفادي الدخول في دوامة، بالنظر للرزنامة التي تنتظر أشبال غاريدو من خلال المواجهات المتأخرة، وكذلك البطولة الإفريقية التي تبقى هدفا رئيسيا للإدارة الحالية للحفاظ على التاج الإفريقي هذا الموسم.

بوميل يريد الثأر من هزيمة الموسم الماضي

من جهة أخرى، يريد التقني الفرنسي باتريس بوميل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية مع العميد، والفوز بالمواجهة، خاصة وأن الفرنسي يريد الثأر لهزيمة الموسم الماضي بثنائية نظيفة على ملعب براقي، واتهم خلالها تقاعس بعض اللاعبين في المواجهة، حيث يريد استغلال الفترة الزاهية التي يمر بها أشباله، وزيادة متاعب الإتحاد بالفوز والثأر ومواصلة التحليق في صدارة المحترف الأول، علما أن الفريق يحتل الريادة بـ27 نقطة وبفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين شبيبة الساورة وفي عشر جولات فقط.

مباراة خاصة لبوميل وبعض اللاعبين

وسيكون لقاء الغد خاصا للعديد من اللاعبين الذين سبق لهم حمل قميص الفريقين، على غرار نبيل لعمارة وأسامة شيتة وآيت الحاج، الذين سبق لهم ارتداء قميص مولودية الجزائر، خاصة شيتة الذي تدرج في معظم أصناف الفريق، وفي الجهة المقابلة، سيكون القائد عبد اللاوي ونعيجي ويوسف بلايلي وجها لوجه مع فريقهم السابق، بعد ما تأكد غياب وسط الميدان بن خماسة عن المواجهة بسبب الإصابة.

بالإضافة إلى المدرب الفرنسي باتريس بوميل، الذي سبق له الإشراف على إتحاد العاصمة حينما كان مساعدا لهيرفي رونار، وهو الأمر الذي يؤكد عمق العلاقة بين الفريقين، رغم الحساسية وخصوصيتها لدى الأنصار.

تعيين الحكم غربال يريح الفريقين

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية حكام الجولة الـ11، من البطولة المحترفة الأولى، حيث سيكون مصطفى غربال، حكما في الداربي الكبير، أمسية الغد، بمساعدة الثنائي قوراري وزرهوني، وهو الأمر الذي أراح جماهير العميد والإتحاد، باعتباره أحسن حكم في الجزائر خلال الوقت الراهن، وخبرته في تسيير اللقاءات الكبيرة.

وجاء ارتياح الجميع بتعيين غربال، بعد الكوارث التحكيمية التي صاحبت الجولات الأولى من البطولة، بالإضافة إلى بعض القرارات التي كانت في الداربيات السابقة، لتجتمع كل المعطيات في قمة الغد من أجل مشاهدة مباراة في مستوى سمعة الفريقين.