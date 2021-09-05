قمة الجزائر إيطاليا الحكومية في جانفي 2022

موازاة مع منتدى اقتصادي

استعرض وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، بالجزائر العاصمة، مع سفير ايطاليا بالجزائر جيوفاني بودلييسي، موضوع التعاون في مجال الطاقات المتجددة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تناول الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، الإطار العام للتعاون الثنائي بين البلدين والكيفيات التطبيقية التي تسمح بتطوير برامج ومشاريع طاقوية مشتركة في ميدان الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأضاف ذات المصدر، أن بن عتو قد عرض بهذه المناسبة، إستراتيجية الجزائر في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، مشيرا في هذا الخصوص إلى المشاريع الهامة المدرجة في خارطة طريق القطاع، على غرار البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.

كما أكد بيان الوزارة أن “البرنامج يتضمن مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية وتطوير الطاقة الحرارية والتثمين الطاقوي للنفايات وكذا إنشاء مخبر وطني للتجارب ومراقبة إجراءات الأداءات الطاقوية”.

وأشار الوزير في ذات السياق إلى الأهمية المولاة للتكوين والبحث التطبيقي من خلال انشاء معهد الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأوضح في هذا الصدد ان دعم الجانب الإيطالي “هام جدا بالنظر إلى خبرته وتجربته في هذه المجالات”.

من جانبه، أشار سفير ايطاليا بالجزائر إلى المصالح المشتركة للبلدين وإرادته في تعزيز مشاريع التعاون مع الجزائر في اطار انتقالها الطاقوي.

في هذا السياق، ابرز الدبلوماسي الايطالي المبادرات المشتركة المقترحة، مشيرا إلى انعقاد القمة الحكومية الدولية الرابعة في جانفي 2022 وتنظيم منتدى اقتصادي في الجزائر.

وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن “هذه الأحداث ستكون مناسبة للخبراء والفاعلين المعنيين بتحديد مجالات التبادل وتحقيق فرص التعاون في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية”.

خ. م