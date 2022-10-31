قمة الجزائر: الرئيس تبون يستقبل القادة العرب
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس المنفي.
ووصل المنفي إلى مطار الجزائر الدولي أين كان في استقباله الرئيس تبون، للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستنطلق غدا الثلاثاء.
كما استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الإثنين رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزال، الذي وصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية.
وجاء في بيان لوزراة الخاريجية “حل اليوم الاثنين بالجزائر رئيس جمهورية جزر القمر، السيد عثماني غزالي، للمشاركة في الدورة ال31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات”.
وقد كان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
📌حل اليوم الاثنين بالجزائر رئيس جمهورية جزر القمر، السيد عثماني غزالي، للمشاركة في الدورة ال31 للقمة العربية المقررة يومي 1و2 نوفمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات.
📌وقد كان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. pic.twitter.com/7ewrqLdbF5
— Arab Summit Algiers 2022 القمة العربية الجزائر (@ArabSummitAlg22) October 31, 2022
القمة العربية: الوزير الأول يستقبل نائب رئيس وزراء مملكة البحرين
استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، ممثلا لملك البحرين.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار اجتماع القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر، وهو الوعد الذي يصادف الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية 1954.
وأعلنت عدة دول عربية، عن أسماء قادتها الذين سيحضرون قمة الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.
فمن العراق، ستكون الجزائر أول وجهة إلى خارج البلاد، للرئيس عبد اللطيف رشيد، حيث سيشارك في القمة العربية حسب ما أكده وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين.
ومن الكويت، التي كان وزير خارجيتها أولّ من يحلّ بالجزائر، للمشاركة في أشغال الاجتماع التحضيري للقمة، سيشارك في قمة الجزائر ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد يوم الإثنين.
ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتوجه غدا إلى الجزائر لترؤس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية ال31 https://t.co/3lxHeOptTC#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 31, 2022
وأعلن الأردن أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والوفد المرافق له، سينوب عن أبيه الملك عبد الله الثاني، وسيلقي ولي العهد كلمة الأردن في أعمال القمة.
مندوبا عن الملك، ولي العهد يترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بالجزائرhttps://t.co/afZYUS3eSQ#بترا pic.twitter.com/EaQDufVSsi
— Jordan News Agency (@Petranews) October 30, 2022
شاركت على مدى اليومين الماضيين في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي اعتمدت القرارات التي سترفع إلى القمة العربية (٣١) التي تستضيفها #الجزائر الشقيقة بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني. نشكر الأشقاء الجزائريين عل طيب ضيافتهم وحسن تحضيرهم للقمة، ونهنئهم بالاحتفالات الوطنية. pic.twitter.com/HKFoS5Ju5M
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 30, 2022
ومن سلطنة عُمان، يشارك أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية هذا الإثنين.
بناء على التكليف السامي..صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان يتوجه إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لترؤس وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين. #العمانية pic.twitter.com/XBfWDzdEvl
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 31, 2022
كما أكد رئيس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي مساء الأحد، تمثيله للبلاد في قمة الجزائر، حيث سيحلّ بها مرفوقا بوزير الطاقة، لبحث مسائل تتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
12/12 وتابع: “يوم غد، سأتوجه إلى الجزائر لتمثيل لبنان في القمة العربية، ووزير الطاقة وليد فياض سيرافقني غداً للبحث بإمكانية استقدام الفيول أويل إلى لبنان. مع هذا، فإنني أسعى بجهد وأعمل بصمت لتحسين واقع الكهرباء وسعر الدولار في السوق يحكمه العرض والطلب”#pcm
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 30, 2022
قطر تؤكد مشاركة الأمير تميم في القمة العربية بالجزائر
وجاء في بيان للديوان الأميري بقطر: يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد يوم غد الثلاثاء، بمدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
سمو الأمير المفدى يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في القمة العربية الـ31، والتي ستعقد يوم غد الثلاثاء، بمدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. https://t.co/7Yg3jitTR7
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 31, 2022
وأكد مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية سالم مبارك آل شافي، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في أعمال القمة العربية في الجزائر حرصاً منه على تعزيز التضامن العربي.
وذكر سالم آل شافي أن “قطر دائما في طليعة أي جهد أو بادرة تهدف إلى وحدة الصف العربي، وتخفيف معاناة المستضعفين” وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وأضاف: “مشاركة أمير قطر في القمة تعكس متانة العلاقات التي تربطه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتنبع من حرصه على تقوية وترسيخ العلاقات القطرية الجزائرية على كافة الأصعدة”.
وأشاد المندوب القطري باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي رعته الجزائر أخيرا، وقال: “إننا نتوقع في قمة الجزائر مزيدا من الدعم العربي لقضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
وأشار إلى أن “الترحيب العربي باستضافة قطر لمونديال 2022 موجود وقائم على المستويين الرسمي والشعبي، باعتباره حدثا يهم منطقتنا والعالم جميعا”.
وأضاف: “نحن نترقب حدثا رياضيا غير مسبوق (…) ونجاح هذا التنظيم هو نجاح للعرب جميعا، خاصة أنها المرة الأولى التي يقام فيها المونديال في دولة عربية وإسلامية”.
الجامعة العربية: نتوقع مشاركة 15 قائدا عربيا في قمة الجزائر
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، السبت، أن قمة الجزائر ستشهد مشاركة 15 قائدا عربيا من ملوك ورؤساء وأمراء.
وقال زكي في حوار مع صحيفة “المصري اليوم”، في رده على سؤال بشأن التمثيل المتوقع على مستوى القادة فى هذه القمة؟ أنه: يمكن أن يحضر القمة 15 من الرؤساء والملوك والقادة العرب.
ويشار إلى أن العدد الإجمالي للقادة الذين تمت دعوتهم للقمة هو 20 قائدا باستثناء الجزائر كبلد مضيف وسوريا التي لم مازال مقعدها شاغرا في جامعة الدول العربية.
وبشأن الملفات المطروحة على القمة قال نفس المسؤول: يوجد على جدول الأعمال مجموعة من البنود السياسية المتعلقة بالقضايا والأزمات العربية أو الموضوعات التى يرى القادة العرب وجوب بحثها، وتشمل مجموعة كبيرة من الأزمات فى منطقتنا كما هو معروف، فهناك أوضاع فى دول بعينها تحتاج إلى قرارات تدعمها.
وأوضح: هناك موضوعات أخرى على أجندة قمة الجزائر، مثل: استراتيجية الأمن الغذائى العربى، التى من المفترض أن يتم اعتمادها، وكذلك هناك قرار خاص بصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التى يرفعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى وما يستجد من أعمال تطرحها وفود الدول المختلفة.
وكان زكي قد أكد سابقا في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات المندوبين بقصر المؤتمرات إن مشاركة كل دولة هو قرار سيادي، مؤكدا أن بعض الدول لديها الاستعداد والرغبة للمشاركة على أعلى مستوى. والبعض ربما لا يستطيع قادتها المشاركة لأسباب مختلفة.
وتابع قائلا “ما نعلمه أن القمة في الجزائر ستكون لها مشاركة واسعة من القادة العرب من مختلف الدول العربية”.
ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إلى الجزائر، الخميس استعدادا لانعقاد اجتماع وزارء الخارجية المقرر السبت، والمشاركة في القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.
وعقب وصوله حرص الأمين العام على عقد لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من الوفد.
وفي لقائه حرص أبو الغيط على الاطمئنان على الوفد الاعلامي والصحفي والتقى بهم فى مقر اقامته في الجزائر، مؤكدا حرصه على سلامتهم وتوفير بيئة عمل مريحة لتنفيذ مهامهم .
وخلال لقائه أوضح الأمين العام أن تحري الدقة في تداول ونشر الأخبار يمثل ضرورة هامة للاستقرار، منوها أن الاجتهاد والاستمرار في العمل يمثلان ركيزتان أساسيتان في بلوغ النجاح على كافة الأصعدة.