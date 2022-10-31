قمة الجزائر: الرئيس تبون يستقبل القادة العرب

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس المنفي.

ووصل المنفي إلى مطار الجزائر الدولي أين كان في استقباله الرئيس تبون، للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستنطلق غدا الثلاثاء.

كما استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الإثنين رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزال، الذي وصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية.

وجاء في بيان لوزراة الخاريجية “حل اليوم الاثنين بالجزائر رئيس جمهورية جزر القمر، السيد عثماني غزالي، للمشاركة في الدورة ال31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات”.

وقد كان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

القمة العربية: الوزير الأول يستقبل نائب رئيس وزراء مملكة البحرين

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، ممثلا لملك البحرين.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار اجتماع القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر، وهو الوعد الذي يصادف الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية 1954.

وأعلنت عدة دول عربية، عن أسماء قادتها الذين سيحضرون قمة الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

فمن العراق، ستكون الجزائر أول وجهة إلى خارج البلاد، للرئيس عبد اللطيف رشيد، حيث سيشارك في القمة العربية حسب ما أكده وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين.

ومن الكويت، التي كان وزير خارجيتها أولّ من يحلّ بالجزائر، للمشاركة في أشغال الاجتماع التحضيري للقمة، سيشارك في قمة الجزائر ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد يوم الإثنين.

وأعلن الأردن أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والوفد المرافق له، سينوب عن أبيه الملك عبد الله الثاني، وسيلقي ولي العهد كلمة الأردن في أعمال القمة.

ومن سلطنة عُمان، يشارك أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية هذا الإثنين.

كما أكد رئيس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي مساء الأحد، تمثيله للبلاد في قمة الجزائر، حيث سيحلّ بها مرفوقا بوزير الطاقة، لبحث مسائل تتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

قطر تؤكد مشاركة الأمير تميم في القمة العربية بالجزائر

وجاء في بيان للديوان الأميري بقطر: يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد يوم غد الثلاثاء، بمدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وأكد مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية سالم مبارك آل شافي، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في أعمال القمة العربية في الجزائر حرصاً منه على تعزيز التضامن العربي.

وذكر سالم آل شافي أن “قطر دائما في طليعة أي جهد أو بادرة تهدف إلى وحدة الصف العربي، وتخفيف معاناة المستضعفين” وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأضاف: “مشاركة أمير قطر في القمة تعكس متانة العلاقات التي تربطه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتنبع من حرصه على تقوية وترسيخ العلاقات القطرية الجزائرية على كافة الأصعدة”.

وأشاد المندوب القطري باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي رعته الجزائر أخيرا، وقال: “إننا نتوقع في قمة الجزائر مزيدا من الدعم العربي لقضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار إلى أن “الترحيب العربي باستضافة قطر لمونديال 2022 موجود وقائم على المستويين الرسمي والشعبي، باعتباره حدثا يهم منطقتنا والعالم جميعا”.

وأضاف: “نحن نترقب حدثا رياضيا غير مسبوق (…) ونجاح هذا التنظيم هو نجاح للعرب جميعا، خاصة أنها المرة الأولى التي يقام فيها المونديال في دولة عربية وإسلامية”.

الجامعة العربية: نتوقع مشاركة 15 قائدا عربيا في قمة الجزائر

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، السبت، أن قمة الجزائر ستشهد مشاركة 15 قائدا عربيا من ملوك ورؤساء وأمراء.

وقال زكي في حوار مع صحيفة “المصري اليوم”، في رده على سؤال بشأن التمثيل المتوقع على مستوى القادة فى هذه القمة؟ أنه: يمكن أن يحضر القمة 15 من الرؤساء والملوك والقادة العرب.

ويشار إلى أن العدد الإجمالي للقادة الذين تمت دعوتهم للقمة هو 20 قائدا باستثناء الجزائر كبلد مضيف وسوريا التي لم مازال مقعدها شاغرا في جامعة الدول العربية.

وبشأن الملفات المطروحة على القمة قال نفس المسؤول: يوجد على جدول الأعمال مجموعة من البنود السياسية المتعلقة بالقضايا والأزمات العربية أو الموضوعات التى يرى القادة العرب وجوب بحثها، وتشمل مجموعة كبيرة من الأزمات فى منطقتنا كما هو معروف، فهناك أوضاع فى دول بعينها تحتاج إلى قرارات تدعمها.

وأوضح: هناك موضوعات أخرى على أجندة قمة الجزائر، مثل: استراتيجية الأمن الغذائى العربى، التى من المفترض أن يتم اعتمادها، وكذلك هناك قرار خاص بصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التى يرفعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى وما يستجد من أعمال تطرحها وفود الدول المختلفة.

وكان زكي قد أكد سابقا في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات المندوبين بقصر المؤتمرات إن مشاركة كل دولة هو قرار سيادي، مؤكدا أن بعض الدول لديها الاستعداد والرغبة للمشاركة على أعلى مستوى. والبعض ربما لا يستطيع قادتها المشاركة لأسباب مختلفة.

وتابع قائلا “ما نعلمه أن القمة في الجزائر ستكون لها مشاركة واسعة من القادة العرب من مختلف الدول العربية”.

ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إلى الجزائر، الخميس استعدادا لانعقاد اجتماع وزارء الخارجية المقرر السبت، والمشاركة في القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وعقب وصوله حرص الأمين العام على عقد لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من الوفد.

وفي لقائه حرص أبو الغيط على الاطمئنان على الوفد الاعلامي والصحفي والتقى بهم فى مقر اقامته في الجزائر، مؤكدا حرصه على سلامتهم وتوفير بيئة عمل مريحة لتنفيذ مهامهم .

وخلال لقائه أوضح الأمين العام أن تحري الدقة في تداول ونشر الأخبار يمثل ضرورة هامة للاستقرار، منوها أن الاجتهاد والاستمرار في العمل يمثلان ركيزتان أساسيتان في بلوغ النجاح على كافة الأصعدة.