قمة الجزائر: رئيس الجمهورية يوجه دعوة إلى رئيس البرلمان العربي

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة إلى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي من أجل المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للبرلمان فقد تلقى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تَبُّون، وذلك للمشاركة وإلقاء كلمة أمام القادة العرب خلال أعمال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وفي هذا السياق، أكد العسومي أن القمة العربية المقبلة تكتسب أهمية استثنائية زماناً ومكاناً، حيث يأتي انعقادها في لحظة حاسمة، تتزايد فيها التحديات التي تواجهها الدول العربية والتي تتطلب أكثر من أي وقت مضى زيادة وتيرة التعاون والتضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة وتحقيق آمال وطموحات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار.

ومن حيث المكان، أكد رئيس البرلمان العربي أن احتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة، يجسد الجهود الحثيثة التي تبذلها بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تَبُّون، لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية،

كما أعرب المتحدث ذاته عن ثقته التامة في “قدرة الجمهورية الجزائرية على إنجاح فعاليات القمة العربية المقبلة وتحقيق النتائج المرجوة منها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي”.

ومن المقرر أن تركز الكلمة التي سيلقيها رئيس البرلمان العربي خلال القمة العربية المقبلة، على دور البرلمانيين العرب في دعم الجهود التي يبذلها القادة العرب من أجل تعزيز التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية على كافة المستويات. يوضح المصدر ذاته.