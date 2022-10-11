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الجزائر
رئيس البرلمان العربي:

قمة الجزائر ستكون استثنائية زمانا ومكانا 

س. ع
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قمة الجزائر ستكون استثنائية زمانا ومكانا 

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي أن القمة العربية المقبلة بالجزائر تكتسي أهمية استثنائية زمانا ومكانا، حيث يأتي انعقادها في لحظة حاسمة، تتزايد فيها التحديات التي تواجهها الدول العربية، مما يتطلب زيادة وتيرة التعاون والتضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وقال العسومي في بيان له الثلاثاء إن “احتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة، يجسد الجهود الحثيثة التي تبذلها بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية”.

وأعرب عن “ثقته التامة في قدرة الجمهورية الجزائرية على إنجاح فعاليات القمة وتحقيق النتائج المرجوة منها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار”.

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