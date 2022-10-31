أبرز دور البرلمانات العربية في تجسيد التعاون.. قوجيل:

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن قمة الجزائر ستكون لقاء توافقيا راقيا، وبداية لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، مبرزا دور البرلمانات العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته، أن قوجيل تطرق في حوار له مع وكالة الأنباء القطرية عشية الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث الدولي الهام، ورمزيته التاريخية بتزامنه مع “الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة”، مستعرضا في ذات الوقت “الآمال الكبيرة التي تعقدها الشعوب العربية على هذه القمة بالنظر إلى التحديات الجسيمة التي يشهدها العالم عموما والوطن العربي على وجه الخصوص”.

وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس الأمة أن “قمة الجزائر ستكون لقاء توافقيا أخويا راقيا، وبداية لمرحلة واعدة جديدة من العمل العربي المشترك، سيستكمل فيها قادة الدول العربية مسار لم الشمل وتوحيد الصف الذي بدأ مع اتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض الجزائر برعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

كما تناول قوجيل في حديثه “المبادئ التي قامت عليها ثورة نوفمبر المظفرة، والتي تشكل اليوم مرجعية وطنية للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية”، مبرزا في ذات السياق، “ضرورة تجديد العهد مع مفهوم جديد لعدم الانحياز في ظل الاستقطاب الدولي الحاد الذي يشهده العالم اليوم”.

ودعا في هذا الإطار – يضيف البيان – إلى “تركيز الجهود على ما يخدم مصالح الأمة العربية”، مشيدا بـ”دور البرلمانات العربية في تجسيد التعاون العربي وأهمية مساهمتها في تحقيق نهضة عربية شاملة تقوم على الحرية، التنمية، العدالة، السيادة واحترام الحريات وحقوق الشعوب”.