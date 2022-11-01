قمة الجزائر: مشاركة 16 قائدا عربيا وغوتيريش وعلييف وماكي سال (قائمة)

يواصل القادة والمسؤولون العرب، التوافد تباعًا على الجزائر، من أجل المشاركة في الدورة الـ 31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبلغ عدد القادة المشاركين في القمة 16 قائدا عربيا بينهم الرئيس عبد المجيد تبون رئيس القمة، إلى جانب مسؤولين من المستوى الثاني هم رؤساء حكومات ووزراء خارجية.

منطقة افريقيا والمغرب العربي:

1- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رئيس القمة)

2- رئيس تونس قيس سعيد.

3- الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

4- رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

5- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

6- رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان.

7- رئيس جزر القمر عثماني غزالي.

8- رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

9- رئيس الصومال حسن شيخ محمود.

منطقة الخليج العربي

10- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

11- نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم

12- ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح.

13- رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

العراق

14- الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

منطقة الشام

15 – رئيس فلسطين محمود عباس.

16- ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

تمثيل من المستوى الثاني

1- رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

2- نائب رئيس الوزراء العماني، الممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، أسعد بن طارق آل سعيد.

3- نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الممثل الخاص للملك، حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

4- وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

5- منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

6- وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في استقبال ضيوف الجزائر من القادة، كما وعد به في وقت سابق، حيث استقبل عددا من القادة العرب ورئيس الإتحاد الإفريقي، ماكي سال، بصفته ضيف شرف لأشغال الدورة الـ 31 لانعقاد القمة العربية.

كما استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حل صبيحة الثلاثاء بالجزائر للمشاركة في القمة كضيف شرف.

الأمير الحسين بن عبد الله يصل الجزائر مساء الثلاثاء للمشاركة في القمة

قالت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصل إلى الجزائر، مساء الثلاثاء، ليترأس مندوبا عن الملك عبدالله الثاني الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين.

وحسبها: يلقي سمو ولي العهد غدا الأربعاء كلمة الأردن في أعمال القمة.

وأوضحت: سيمثل الأردن في الجلسة الافتتاحية للقمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان زوال الثلاثاء نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم الذي وصل الجزائر لقيادة وفد بلاده في القمة العربية.

لعمامرة يستقبل وزير الخارجية السعودي ووزير ديوان الرئاسة الإماراتي

استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة زوال الثلاثاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والذي سيرأس وفد المملكة في قمة الجزائر.

كما استقبل لعمامرة نائب رئيـس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الإماراتي، منصور بن زايد آل نهيان، مع وفد الإمارات المشارك في أشغال القمة العربية.

الرئيس تبون يستقبل أمير قطر

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، زوال الثلاثاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية.

وكان ضمن الوفد الذي استقبل أمير قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية رمطان لعمامرة .

ولي عهد الكويت يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية

وصل ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح، بعد ظهر الثلاثاء إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، وكان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين.

رئيس جيبوتي يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد ظهر الثلاثاء، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة بمطار هواري بومدين، بعد وصوله الجزائر للمشاركة في القمة العربية.

الرئيس التونسي في الجزائر للمشاركة في القمة العربية

وصل ظهر الثلاثاء إلى الجزائر، الرئيس التونسي قيس سعيّد، للمشاركة في الدولة الـ31 للقمة العربية، التي تحتضنها الجزائر.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال نظيره التونسي، والوفد المرافق له، بمطار الجزائر الدولي.

الرئيس المصري في الجزائر للمشاركة في القمة العربية

وصل ظهر الثلاثاء إلى الجزائر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الدولة الـ31 للقمة العربية، التي تحتضنها الجزائر.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال نظيره المصري، والوفد المرافق له، بمطار الجزائر الدولي.

رئيسا الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز في الجزائر

حلّ صباح الثلاثاء بالجزائر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالي لمنظمة حركة دول عدم الانحياز.

وسيكون الرئيس علييف ضيف شرف للدورة الـ31 للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وفي وقت لاحق، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجزائر، ليكون ضيف شرف في قمة الدول العربية، وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي الوزير لعمامرة.

رئيس الصومال حسن شيخ محمود في الجزائر

كما وصل إلى الجزائر يوم الثلاثاء، رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، للمشاركة في القمة العربية. وكان في استقباله وزير الاتصال محمد بوسليماني.

الرئيس تبون يستقبل نظيره المورتاني ولد الشيخ الغزواني

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني ، بمطار مطار هواري بومدين الدولي.

وحل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالجزائر، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر العاصمة.

الرئيس العراقي يحل بالجزائر للمشاركة في القمة العربية

كما استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، بمطار مطار هواري بومدين الدولي.

وحل بالجزائر رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر العاصمة.

وبعد أن استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين الجزائري والعراقي، استعرضا تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بمطار مطار هواري بومدين الدولي.

وحل بالجزائر رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر العاصمة.

وبعد أن استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين الجزائري والسوداني، استعرضا تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

القمة العربية: رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية يصل إلى الجزائر

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية رشاد محمد علي العليمي.

وحل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن، رشاد محمد علي العليمي، بالجزائر، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر.

وبعد أن استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين الجزائري واليمني، استعرضا تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

الرئيس الفلسطيني يصل الى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

وحل ظهر الاثنين بالجزائر، رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكان في استقبال محمود عباس لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وبعد أن استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين الجزائري والفلسطيني، استعرضا تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

القمة العربية: رئيس الاتحاد الإفريقي يحل بالجزائر

كما حل رئيس الإتحاد الإفريقي، ماكي سال، ظهر الاثنين بالجزائر، بصفته ضيف شرف لأشغال الدورة الـ31 لانعقاد القمة العربية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال رئيس الإتحاد الإفريقي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة.

للتذكير، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية، إلى نظيره السنغالي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في القمة العربية.

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس المنفي.

ووصل المنفي إلى مطار الجزائر الدولي أين كان في استقباله الرئيس تبون، للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستنطلق غدا الثلاثاء.

كما استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الإثنين رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزال، الذي وصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية.

وجاء في بيان لوزراة الخاريجية “حل اليوم الاثنين بالجزائر رئيس جمهورية جزر القمر، السيد عثماني غزالي، للمشاركة في الدورة ال31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات”.

وقد كان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

القمة العربية: الوزير الأول يستقبل نائب رئيس وزراء مملكة البحرين

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، ممثلا لملك البحرين.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار اجتماع القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر، وهو الوعد الذي يصادف الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية 1954.

ميقاتي يصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي.

وأفاد بيان للوزارة الأولى “حل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس مجلس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي، للمشاركة في الدورة العادية الـ31 لجامعة الدول العربية، للمشاركة في الدورة ال31 للقمة العربية المقررة يومي الفاتح والثاني من نوفمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات”.

وأعلنت عدة دول عربية، عن أسماء قادتها الذين سيحضرون قمة الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

فمن العراق، ستكون الجزائر أول وجهة إلى خارج البلاد، للرئيس عبد اللطيف رشيد، حيث سيشارك في القمة العربية حسب ما أكده وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين.

ومن الكويت، التي كان وزير خارجيتها أولّ من يحلّ بالجزائر، للمشاركة في أشغال الاجتماع التحضيري للقمة، سيشارك في قمة الجزائر ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد يوم الإثنين.

وأعلن الأردن أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والوفد المرافق له، سينوب عن أبيه الملك عبد الله الثاني، وسيلقي ولي العهد كلمة الأردن في أعمال القمة.

ومن سلطنة عُمان، يشارك أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية هذا الإثنين.

كما أكد رئيس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي مساء الأحد، تمثيله للبلاد في قمة الجزائر، حيث سيحلّ بها مرفوقا بوزير الطاقة، لبحث مسائل تتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

قطر تؤكد مشاركة الأمير تميم في القمة العربية بالجزائر

وجاء في بيان للديوان الأميري بقطر: يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد يوم غد الثلاثاء، بمدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وأكد مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية سالم مبارك آل شافي، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في أعمال القمة العربية في الجزائر حرصاً منه على تعزيز التضامن العربي.

وذكر سالم آل شافي أن “قطر دائما في طليعة أي جهد أو بادرة تهدف إلى وحدة الصف العربي، وتخفيف معاناة المستضعفين” وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأضاف: “مشاركة أمير قطر في القمة تعكس متانة العلاقات التي تربطه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتنبع من حرصه على تقوية وترسيخ العلاقات القطرية الجزائرية على كافة الأصعدة”.

وأشاد المندوب القطري باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي رعته الجزائر أخيرا، وقال: “إننا نتوقع في قمة الجزائر مزيدا من الدعم العربي لقضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار إلى أن “الترحيب العربي باستضافة قطر لمونديال 2022 موجود وقائم على المستويين الرسمي والشعبي، باعتباره حدثا يهم منطقتنا والعالم جميعا”.

وأضاف: “نحن نترقب حدثا رياضيا غير مسبوق (…) ونجاح هذا التنظيم هو نجاح للعرب جميعا، خاصة أنها المرة الأولى التي يقام فيها المونديال في دولة عربية وإسلامية”.

الجامعة العربية: نتوقع مشاركة 15 قائدا عربيا في قمة الجزائر

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، السبت، أن قمة الجزائر ستشهد مشاركة 15 قائدا عربيا من ملوك ورؤساء وأمراء.

وقال زكي في حوار مع صحيفة “المصري اليوم”، في رده على سؤال بشأن التمثيل المتوقع على مستوى القادة فى هذه القمة؟ أنه: يمكن أن يحضر القمة 15 من الرؤساء والملوك والقادة العرب.

ويشار إلى أن العدد الإجمالي للقادة الذين تمت دعوتهم للقمة هو 20 قائدا باستثناء الجزائر كبلد مضيف وسوريا التي لم مازال مقعدها شاغرا في جامعة الدول العربية.

وبشأن الملفات المطروحة على القمة قال نفس المسؤول: يوجد على جدول الأعمال مجموعة من البنود السياسية المتعلقة بالقضايا والأزمات العربية أو الموضوعات التى يرى القادة العرب وجوب بحثها، وتشمل مجموعة كبيرة من الأزمات فى منطقتنا كما هو معروف، فهناك أوضاع فى دول بعينها تحتاج إلى قرارات تدعمها.

وأوضح: هناك موضوعات أخرى على أجندة قمة الجزائر، مثل: استراتيجية الأمن الغذائى العربى، التى من المفترض أن يتم اعتمادها، وكذلك هناك قرار خاص بصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التى يرفعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى وما يستجد من أعمال تطرحها وفود الدول المختلفة.

وكان زكي قد أكد سابقا في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات المندوبين بقصر المؤتمرات إن مشاركة كل دولة هو قرار سيادي، مؤكدا أن بعض الدول لديها الاستعداد والرغبة للمشاركة على أعلى مستوى. والبعض ربما لا يستطيع قادتها المشاركة لأسباب مختلفة.

وتابع قائلا “ما نعلمه أن القمة في الجزائر ستكون لها مشاركة واسعة من القادة العرب من مختلف الدول العربية”.

ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إلى الجزائر، الخميس استعدادا لانعقاد اجتماع وزارء الخارجية المقرر السبت، والمشاركة في القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وعقب وصوله حرص الأمين العام على عقد لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من الوفد.

وفي لقائه حرص أبو الغيط على الاطمئنان على الوفد الاعلامي والصحفي والتقى بهم فى مقر اقامته في الجزائر، مؤكدا حرصه على سلامتهم وتوفير بيئة عمل مريحة لتنفيذ مهامهم .

وخلال لقائه أوضح الأمين العام أن تحري الدقة في تداول ونشر الأخبار يمثل ضرورة هامة للاستقرار، منوها أن الاجتهاد والاستمرار في العمل يمثلان ركيزتان أساسيتان في بلوغ النجاح على كافة الأصعدة.