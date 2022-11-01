قمة الجزائر هي قمة فلسطين والوحدة العربية

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة:

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، هي “قمة فلسطين والوحدة العربية”، وستبعث رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين وقضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية.

وقال أبو ردينة – في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – إن قمة الجزائر “قمة فلسطين والوحدة العربية”، ستبعث رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين وقضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية، التي تقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني ودعمه بكل السبل.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن هذه القمة تمثل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه ومقدساته، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبيل استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في أعمال القمة العربية، والتي قال فيها إن “قمة الجزائر هي قمة فلسطين”، تؤكد موقف الجزائر الثابت والمبدئي الداعم لفلسطين وقضيتها العادلة.

وأضاف أن تصريحات الرئيس تبون، “ليست غريبة على الجزائر الشقيقة، التي وقفت وتقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في الدفاع عن حقوقه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وقدمت كافة أشكال الدعم على الصعد كافة”.

وتتطلع قمة الجزائر الموصوفة بقمة “لم الشمل” إلى تحقيق توافق بخصوص العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، لاسيما ما تعلق منها بالوضع في ليبيا واليمن وسوريا علاوة على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وكذا ملفات أخرى تخص التعاون الاقتصادي والتجاري.