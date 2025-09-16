قمة الدوحة تثمن تحرك الجزائر بعد الاعتداء الصهيوني

ثمّنت القمة العربية الإسلامية الطارئة، المنعقدة أمس الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، المساعي الدبلوماسية التي قادتها الجزائر دفاعاً عن سيادة دولة قطر، على خلفية الاعتداء الصهيوني على أراضيها، وفي مقدمتها دعوتها إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.

كما نوه البيان الختامي الذي توج أشغال هذه القمة الطارئة، بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن دفاعا عن القضية الفلسطينية، خصوصا فيما يتعلق بمساعي وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والدفع نحو حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجه رسالة إلى قمة الدوحة، تلاها نيابة عنه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، جدد فيها وقوف الجزائر إلى جانب دولة قطر ودعمها الثابت لسيادتها وسلامة أراضيها.

كما شدد على خطورة السياسة العدوانية التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، وما تشكله من تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.