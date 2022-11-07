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الجزائر

قمة المناخ: السيسي وغوتيريش في استقبال الرئيس تبون بمركز المؤتمرات في شرم الشيخ (فيديو)

الشروق أونلاين
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قمة المناخ: السيسي وغوتيريش في استقبال الرئيس تبون بمركز المؤتمرات في شرم الشيخ (فيديو)
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السيسي وغوتيريش في استقبال رئيس الجمهورية

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ في مصر، للمشاركة في قمة المناخ.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي صباح الإثنين، فقد استقبل الرئيس تبون من قبل نظيره عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

الرئيس تبون يصل شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ

وفي 6 نوفمبر 2022، وصلت الطائرة الرئاسية إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وعلى متنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوفد المرافق له.

وجاء في بيان الرئاسة، ان وصول الرئيس تبون والوفد المرافق له إلى شرم الشيخ بمصر، يأتي استعدادا لمشاركة الجزائر في مؤتمر المناخ COP 27.

وغادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجزائر يوم الأحد، نحو مصر. للمشاركة في قمة المناخ.

وجاء في بيان للرئاسة:

بدعوة من أخيه عبد الفتاح السيسي.. توجّه رئيس الجمهورية إلى مصر الشقيقة. للمشاركة في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات، للدورة الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المناخ، التي تحتضن أشغالها مدينة شرم الشيخ المصرية.

وحسب البيان، فقد كان في توديع الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الدولي، كلّ من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ومدير الديوان في رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. إلى جانب الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وتجرى أشغال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في مصر، يومي الإثنين والثلاثاء. ويشارك فيها  قادة الدول والحكومات من أكثر من 190 بلدا حول العالم.

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