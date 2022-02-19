-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الدفاع: القضاء على 7 إرهابيين بسكيكدة   
العالم

 قمة بروكسل: الاتفاق على استثمار 150 مليار أورو في إفريقيا

الشروق أونلاين
  • 371
  • 1
 قمة بروكسل: الاتفاق على استثمار 150 مليار أورو في إفريقيا

أعلن الاتحادان الأوروبي والإفريقي عن تأسيسهما لـ “شراكة متجددة” وإستراتيجية استثمارات بقيمة 150 مليار أورو على مدى سبع سنوات.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد الإفريقي، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة السادسة بين الإتحاد الأوروبي وإفريقيا التي عقدت على مدى يومين، “لدينا الآن فرصة تاريخية للنظر إلى أسس نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة، نريد بناءها معا”، مبينا أن “هذه المساعدة، إذا تمت تعبئتها فعليا، ستشكل تقدما كبيرا وجسرا بين قارتينا”.

من جهتها، شددت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن “ارساء شراكة أقوى تعني توحيد قوانا لمكافحة التغير المناخي”، داعية إلى مزيد من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والهيدروجين المراعي للبيئة في القارة الإفريقية.

بدوره، ذكر السيد شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، أنه من المنتظر أن يكون هناك “آلية متابعة” كل ستة أشهر للتأكد من أن المشاريع “تؤدي إلى نتائج ملموسة”.

من جانب آخر، تعهد الإتحادان الأوروبي والإفريقي بـ”منع الهجرة غير القانونية” و”تحقيق تقدم فعال” في إعادة المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الإتحاد الأوروبي، ودمجهم مجددا في بلدانهم الأم.

وأطلقت الدول الأعضاء الـ27 في الإتحاد الأوروبي “استراتيجيتها العالمية للاستثمارات” والتي لا تقل عن 150 مليار يورو على سبع سنوات “للمساعدة في المشاريع التي يريدها الأفارقة”، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة، بحسب الإعلان النهائي للقمة.

مقالات ذات صلة
بعد أطروحة طي النزاع.. إعلام النظام المغربي يروج لأجندة ابراهيم غالي في بروكسل

بعد أطروحة طي النزاع.. إعلام النظام المغربي يروج لأجندة ابراهيم غالي في بروكسل

الرئيس الصحراوي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي ببروكسل

الرئيس الصحراوي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي ببروكسل

الرئيس التونسي: لست ديكتاتورا

الرئيس التونسي: لست ديكتاتورا

“أخنوش ارحل”.. حكومة صديق الملك في المغرب لم تصمد سوى 5 أشهر

“أخنوش ارحل”.. حكومة صديق الملك في المغرب لم تصمد سوى 5 أشهر

مالي تطلب من فرنسا سحب جنودها فورا

مالي تطلب من فرنسا سحب جنودها فورا

انتصار للمقاربة الجزائرية في حل الأزمة المالية

انتصار للمقاربة الجزائرية في حل الأزمة المالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • من هناك

    لن تخرج افريقيا من التخلف والصراعات والحروب والنزاعات والانقلابات .... حتى لو استثمرت الدول الكبرى الاف الملايير فيها فالقضية ليست فقط قضية أموال بل أعقد من ذلك بكثير فهي قضية : جهل وارهاب وقلة انضباط وعقليات بالية وسلوكات غريبة ... من تعود على شيئ شاب عليه

    2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد