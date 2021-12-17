حل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بعد ظهر الجمعة، بإسطنبول، للمشاركة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال الطبعة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-افريقيا.

ويرافق بن عبد الرحمان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وستعقد قمة الشراكة بين تركيا-إفريقيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات يوم غد السبت بقصر المؤتمرات بإسطنبول تحت شعار “الشراكة المدعمة من أجل تنمية وازدهار متبادل”.

وستجمع القمة حوالي 20 رئيس دولة و حكومة و وزراء بالإضافة إلى وفد عن الاتحاد الافريقي.

وتهدف القمة إلى بعث ديناميكية جديدة “للشراكة الإستراتيجية” بين تركيا و بلدان القارة الإفريقية و إعداد حصيلة القمتين السابقتين المنعقدتين على التوالي بإسطنبول 2008 و غينيا الاستوائية 2014.

بن عبد الرحمان يمثل الرئيس تبون في القمة التركية الافريقية

يشارك الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، السبت، بإسطنبول في أشغال القمة الثالثة للشراكة الأفريقية التركية ممثلا للرئيس تبون.

وحسب بيان للمصالح المعنية فإن “الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يشارك السبت بإسطنبول في أشغال القمة الثالثة للشراكة الأفريقية التركية ممثلا للرئيس تبون “.

وأوضح المصدر ذاته أن القمة ستعقد تحت شعار “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك”.