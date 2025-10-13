قمة شرم الشيخ للسلام.. مصر تُعلن مشاركة عباس ونتنياهو  

كشفت الرئاسة المصرية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ وقف الحرب بغزة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لرؤساء الدول والحكومات المشاركين، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق وضمان استدامة الهدنة، فضلًا عن بحث أوجه الدعم الإنساني وإعادة إعمار القطاع.

هؤلاء أبرز القادة والزعماء المشاركين

تنطلق الاثنين، قمة دولية في مركز المؤتمرات بمنتجع مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة واسعة من قادة دول العالم برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب.

ومن أبرز المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام لذين أكدوا حضورهم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولم يصدر بعد أيّ إعلان بشأن مشاركة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القمة، فيما أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، أن “حماس لن تكون مشاركة” في عملية التوقيع الإثنين في مصر بل سيقتصر الامر على “الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والصهاينة”.

كما يشارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

ورغم دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فإن تقارير إعلامية إيرانية أكدت أنه “لن يشارك” دون نفي أو تأكيد من طهران

وصباح الاثنين، وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.

وقال ماكرون: “يجب أن يكون هناك إطار دولي قانوني للقوة الدولية في غزة”، متابعا: “ننسق مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة”.

وكانت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، قد أعلنت سابقا أن الرئيس إيمانويل ماكرون يزور مصر، الاثنينالمقبل؛ لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بحضور ترامب وغياب حماس.. مصر تستضيف قمة دولية حول اتفاق غزة

وأعلنت الرئاسة المصرية مساء السبت عن تنظيم قمة حول غزة الاثنين في شرم الشيخ، يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحضور دولي واسع.

من المتوقع أن يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد، لحضور حفل توقيع اتفاق السلام في غزة في مصر، والذي قد يمثل نهاية عامين من الحرب الدموية بين الاحتلال الصهيوني وحماس، بحسب تقارير إعلامية.

كما كشفت وسائل إعلام عبرية، أنهمن المنتظر أن يلتقي ترامب مع عائلات الرهائن، فيما أفادت وسائل إعلام في مصر بأن الاستعدادات جارية لاستقبال الرئيس الأميركي هناك الاثنين.

وتأتي زيارة الرئيس الأميركي المقررة إلى الشرق الأوسط في أعقاب إعلانه في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن الكيان الصهيوني وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

حماس: لن تشارك في قمة شرم الشيخ

من جانبها، أعلنت حماس عدم مشاركتها في القمة، حيث صرّح حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة، لوكالة فرانس برس أن حماس “لن تكون معنية بالمشاركة”، موضحًا أن حماس “كانت تعمل بشكل أساسي عبر الوسطاء القطريين والمصريين” خلال المفاوضات السابقة بشأن غزة.

ولم يصدر بعد أيّ إعلان بشأن مشاركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القمة.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول أميركي، مساء الجمعة، أن من غير المتوقع حضور نتنياهو في الوقت الحالي. أما السلطة الفلسطينية، فلا يبدو أنّ ممثلاً عنها سيحضر القمة.

ماكرون يحضر القمة برفقة زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين

وسيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر يوم الاثنين لدعم خطة السلام بين الاحتلال وغزة، حسبما وسائل إعلام فرنسية.

ومن المتوقع أن يحضر القمة المقررة في مصر غدا الاثنين زعماء أو وزراء خارجية من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.

الاستعدادات جارية للقمة حول مصر

وأفادت مصادر حكومية مصرية، السبت، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل ترامب في شرم الشيخ للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام في غزة مع بقية الضامنين.

وذكر بيان للحكومة المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا الاستعدادات لقمة شرم الشيخ خلال مكالمة هاتفية.