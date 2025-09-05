قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية

نظمتها الوكالة الجزائرية بالتنسيق مع "أفريكسم بنك"

ركاش: الجزائر رافعة للتكامل القاري بفضل فرصها الاستثمارية

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الجمعة، أن الجزائر بما تتوفر عليه من فرص استثمارية وتجارية وإمكانات تنموية، قادرة على تعزيز موقعها كفاعل محوري في ديناميكية التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وجاء تصريح ركاش خلال كلمة افتتاحية ألقاها في القمة المصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية، التي نظمتها الوكالة الجزائرية بالتنسيق مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسم بنك” وبدعم من الرابطة العالمية لترويج الاستثمار “وايبا”، وذلك في إطار فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4 – 10 سبتمبر الجاري) المنعقدة بالجزائر العاصمة.

وأوضح ذات المسؤول، أن الموقع الجغرافي المتميز للجزائر كبوابة بين إفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مؤهلاتها الطبيعية والبشرية، يعزز من قدرتها على لعب دور رئيسي في تكامل القارة، مشدّدا على أهمية تنشيط التجارة البينية الإفريقية التي بلغت 208 مليار دولار في 2024 (نحو 15 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية للقارة)، وهو مستوى يبقى “دون التطلعات مقارنة مع تكتلات اقتصادية أخرى”.

وأشار إلى أن وكالات ترقية الاستثمار تمثل فاعلا أساسيا في هذا المسار، من خلال الترويج للفرص المتاحة، وتوفير المعلومات الموثوقة، وتشجيع الشراكات، بما يسهم في إدماج القارة ضمن سلاسل القيم العالمية.

كما جدّد استعداد الوكالة الجزائرية لتعزيز التنسيق مع نظيراتها الإفريقية لاكتساب أفضل الممارسات العالمية وتكييفها مع خصوصيات القارة، فضلا عن الترويج المشترك للمؤهلات المتوفرة.

من جانبها، أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، أن القمة تعكس “وعيا مشتركا بضرورة بناء فضاء استثماري متكامل قادر على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وصياغة مقاربات عملية تضع إفريقيا في موقع الشريك الفاعل على الساحة الاقتصادية الدولية”.

وأكدت أن المعرض الإفريقي للتجارة البينية يمثل “مختبرا عمليا لتحويل الخطاب السياسي إلى مشاريع استثمارية ملموسة، ومنصة للربط بين المستثمرين الأفارقة والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية”.

وبدوره، شدّد مدير تسيير التجارة وترقية الاستثمار بـ”أفريكسم بنك”، غاينمور زاناموي، على المكاسب التي تتيحها الاستثمارات في القارة، لاسيما في مجال نقل التكنولوجيا، مبرزا أن البنك يرافق حاليا ست وكالات استثمار إفريقية، كما أنشأ قسما خاصا بترقية الاستثمار. وأكد استعداد البنك لدعم المستثمرين الراغبين في دخول السوق الجزائرية ومرافقة المتعاملين الجزائريين في مشاريعهم بالخارج.

أما نائب المدير التنفيذي للرابطة العالمية لترويج الاستثمار “وايبا”، دوشيانت ثاكور، فقد أشاد بالتطور الاقتصادي الذي تشهده القارة في السنوات الأخيرة، داعيا إلى تنويع الاستثمارات وتعزيز أدوار الوكالات الإفريقية، مثمنا الجهود التي تبذلها الوكالة الجزائرية في هذا المجال.

وقد عرفت القمة المصغرة، التي جمعت أكثر من 30 وكالة إفريقية، مشاركة وزراء ومسؤولين أفارقة، إلى جانب المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وكذا ممثلي مؤسسات عمومية وبنوك وهيئات دبلوماسية معتمدة بالجزائر.