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رياضة

قمة نارية بين النمسا وأوكرانيا لمرافقة هولندا

سليم.ع
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قمة نارية بين النمسا وأوكرانيا لمرافقة هولندا

تختتم اليوم الاثنين، مباريات المجموعتين الثانية والثالثة من كأس أمم أوروبا 2020 ، بإجراء الجولة الثالثة والأخيرة.

وتتجه الأنظار في المجموعة الثالثة إلى القمة النارية بين أوكرانيا والنمسا، واللذان يتنافسان على التأشيرة الثانية للتأهل إلى ثمن نهائي المنافسة، بعد أن ضمن المتصدر هولندا التأهل، بفوزين متتاليين، في الجولتين الأولى والثانية، ويمتلك منتخبا أوكرانيا 3 نقاط من مبارتين، ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز في المباراة التي تجمعهما على ملعب “أرينا ناسيونالا” في أوكرانيا، وتحقيق التأهل.

من جهته منتخب هولندا وعند مواجهته لمقدونيا الشمالية، سيسعى السير على خطى إيطاليا والـتأهل بالعلامة الكاملة، في وقت ستكون فيه المباراة شكلية بالنسبة إلى مقدونيا التي خرجت من السباق بتلقيها هزيمتين متتاليتين، ولحساب المجموعة الثانية، يواجه المتصدر بلجيكا نظيره الفنلندي، الذي لا يزال يحتفظ بحظوظه كاملة في التأهل، فيما يسعى منتخب روسيا إلى خطف تأشيرة التأهل الثانية لدى استقباله منتخب الدنمارك.

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