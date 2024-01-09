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رياضة

قمة واعدة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد

عمر سلامي
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قمة واعدة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد
ح.م
لاعبو وفاق سطيف

يستضيف فريق وفاق سطيف، أمسية الثلاثاء، شباب بلوزداد في مباراة متأخرة عن الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

ويسعى الوصيف وفاق سطيف لتحقيق الفوز، وتقليص الفارق عن الرائد مولودية الجزائر.

وعاد الوفاق بفوز ثمين في الجولة الـ12 ، من مقرة، ورفع رصيده إلى 20 نقطة، في حين يحتل مولودية الجزائر الصدارة برصيد 29 نقطة، كما تمكن الوفاق من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية ويهدف للبقاء في ديناميكية النتائج الإيجابية.

من الجهة المقابلة، يتنقل شباب بلوزداد من أجل تحقيق الفوز، واستغلال اللقاء المتأخر من أجل الارتقاء في سلم الترتيب.

ويحتل شباب بلوزداد المركز السابع برصيد 16 نقطة، وأربعة لقاءات متأخرة.

وفي حال تحقيق الفوز، فإن الشباب سيلتحق بالوفاق في المركز الثاني، كما أن الانتصار سيخدم أشبال المدرب باكيتا من الناحية المعنوية من أجل الاستثمار في اللقاءات المتأخرة والخروج منها بأكبر عدد من النقاط، من أجل الزحف نحو مقدمة الترتيب.

وسيدير المباراة التي ستبث على القناة الجزائرية السادسة، الحكم الرئيسي بودربال.

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