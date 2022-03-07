قمنا بتوشيح 22 حكما بالشارة الفدرالية وأنا راض عن هؤلاء الشباب

محمد بيشاري نائب رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم

تسلّم 22 حكما رئيسا و29 حكما مساعدا شارة حكم فدرالي، إثر نجاحهم في الدورة التي نظمتها اللجنة الفدرالية للتحكيم، خلال الحفل الذي أقامته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على شرفهم، بمقر الهيئة الفدرالية بدالي براهيم في الجزائر العاصمة.

وأشرف رئيس الاتحادية، شرف الدين عمارة، ومحمد بيشاري، نائب رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم، على عملية تسليم شارة الحكم الفدرالي وكذا شهادة الحكم الفدرالي للحكام على مستوى مقر “الفاف”.

وقال بيشاري، في هذا الصدد لواج: “قمنا اليوم بتوشيح 22 حكما رئيسا برتبة حكم فدرالي، بعد اجتيازهم بنجاح الامتحانات البدنية والكتابية، ضمن دورة جوان 2021. ليجتازوا بعدها الاختبارات الميدانية التي تمثلت في إداراتهم مجموعة من المباريات الرسمية (كامتحان)، حيث تم تقييمهم من طرف اللجنة الفدرالية للتحكيم، ليستحقوا في النهاية شهادة ورتبة حكم فدرالي”.

وبخصوص تقييمه لمستوى هؤلاء الحكام الشبان، قال بيشاري: “هذه أول دفعة من الحكام الذين أشرفت عليهم منذ تعييني في هذا المنصب، أنا أكثر من راض عن مستوى هؤلاء الحكام الشباب، نظرا إلى ما عاينته خلال إشرافي على تكوينهم في هذه الدورة”.

وتابع الحكم الدولي السابق: “أعتبرهم فخرا للصافرة الجزائرية، بالنظر إلى صغر السن، حيث يتراوح معدل أعمارهم ما بين 27 و28 سنة، وتمكنهم من إدارة مباريات ضمن الرابطة الأولى بنجاح، سوف يكتسبون الخبرة اللازمة مع توالي المقابلات، أتمنى لهم التوفيق في مشوارهم”.

من جهته، أكد أصغر حكم فدرالي حاليا في الجزائر، بلال سلطاني، (26 سنة)، أن تحصله على هذه الترقية من حكم بين الرابطات إلى حكم فدرالي، جاء بعد عمل كبير. وقال: “تجاوزت كل الامتحانات بنجاح، وهو ما سمح لي بافتكاك رتبة حكم فدرالي بعد 12 سنة في سلك التحكيم، حيث بدأت مشواري في سن الـ15 عاما 2010 في رابطة البليدة”. وحول أهدافه يقول: “أطمح إلى فرض نفسي في الساحة الوطنية إلى غاية بلوغ هدفي الأسمى المتمثل في التحكيم خلال نهائيات كأس العالم”.

هذا، وتضمنت الاحتفالية التي شهدت حضور العضو الفدرالي، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني سابقا، محمد معوش، تجديد الشارات الدولية للحكام: على غرار مصطفى غربال، ومهدي عبيد شارف، والحكم المساعد عبد الحق إيتشيعلي، مع الإشارة إلى أن الجزائر تضم حاليا 22 حكما دوليا من بينهم أربع سيدات. وهذا المجموع موزع على تخصصات كرة القدم، وفوتسال وبيتش سوكر.