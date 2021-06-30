قميص الجينز.. من الغرب الامريكي إلى الجزائر

موضة الرجل

من على لافتات المالبورور ومن غبار الروديو شق الجينز بسرواله وقميصه طريقا نحو كل خزائن العالم، قماش الجينز يطلق عليه في الولايات المتحدة الدنيم وهو رائج في كل مواسم بقصات جديدة وستايلات مختلفة…الشروق العربي تأتيكم بطلات قميص الجينز وتعطيكم بعض النصائح لتنسيقه علي الموضة.

لا ينسق قميص الجينز مع السراويل الكلاسيكية أو السراويل الرياضية أور السورفيت الخفيفة، إختلاف الخامات

سيظهر نقص الذوق عندك فلا تقع في هذا التناقض.

السروال الأكثر ملائمة لقميص الجينز هو سروال لاطوال البيج خاصة ولكن قد تناسبه ألوان أخرى مثل الأبيض والرمادي والعسلي.

أجمل طريق لارتداء قميص الجنيز هي أن ترتديه فوق تي شورت أبيض بياقة مستديرة… قد يكون ترك أكمام مملا فما رأيك في طيها إلى ما فوق المعصم.

وتبقى طلة الجينز الكاملة هي المفضلة لدى الكثير من الشباب ولكنها تحتاج إلى أن يكون الاختيار موفقا من ناحية القصة واللون.

الأكمام القصيرة في قميص الجنيز لا تضيف شيئا على طلة الجينز مثلها مثل من يرتدي بدلة بأكمام قصيرة. لكن أحيانا

قد تنجح هذه الطلة عند أصحاب بعض الأشكال خاصة المفتولي العضلات.

لا تتردد في اختيار قميص الجينز بالياقة العسكرية ولكن حذاري منها إذا كنت ممتلئا أو لديك رقبة قصيرة أو ذقن مزدوج.