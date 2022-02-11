-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قميص بلايلي بـ 10 ملايين!

علي بهلولي
  • 1790
  • 0
قميص بلايلي بـ 10 ملايين!

بلغ سعر قميص اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي الخاص بِنادي براست الفرنسي، رقم 594 أورو، أو ما يُعادل 10 ملايين سنتيم.

جاء ذلك بعد أن طرحت إدارة نادي براست القميص في المزاد العلني، كما ذكرته المجلّة الفرنسية “أونز مونديال”، الجمعة.

وستمنح إدارة نادي براست جزءا من العائدات المالية لِقميص بلايلي، إلى نظيرتها من فريق محلي لِذوي الاحتياجات الخاصة في كرة اليد.

ويُسدل ستار المزاد العلني بعد أسبوع من الآن، وقبل ذلك يتوقّع مسؤولو نادي براست أن يشهد سعر قميص بلايلي منحى تصاعديا. رغم استحسانهم لِبلوغه سعر 594 أورو، استنادا إلى المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
صورة نادرة لمحرز بمقاعد الدراسة تجوب شبكات التواصل

صورة نادرة لمحرز بمقاعد الدراسة تجوب شبكات التواصل

غوارديولا: محرز ذكي وجريء

غوارديولا: محرز ذكي وجريء

بدران يلتحق بِعطال في عيادة “محاربي الصحراء”

بدران يلتحق بِعطال في عيادة “محاربي الصحراء”

بلوزداد يُفرّط في فوز بِتونس

بلوزداد يُفرّط في فوز بِتونس

بلماضي يُسطّر تربّصا لِأشباله في إحدى هذه البلدان

بلماضي يُسطّر تربّصا لِأشباله في إحدى هذه البلدان

هكذا كافأ الرئيس السنغالي أسود التيرانغا نظير الإنجاز التاريخي

هكذا كافأ الرئيس السنغالي أسود التيرانغا نظير الإنجاز التاريخي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد