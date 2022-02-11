قميص بلايلي بـ 10 ملايين!

بلغ سعر قميص اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي الخاص بِنادي براست الفرنسي، رقم 594 أورو، أو ما يُعادل 10 ملايين سنتيم.

جاء ذلك بعد أن طرحت إدارة نادي براست القميص في المزاد العلني، كما ذكرته المجلّة الفرنسية “أونز مونديال”، الجمعة.

وستمنح إدارة نادي براست جزءا من العائدات المالية لِقميص بلايلي، إلى نظيرتها من فريق محلي لِذوي الاحتياجات الخاصة في كرة اليد.

ويُسدل ستار المزاد العلني بعد أسبوع من الآن، وقبل ذلك يتوقّع مسؤولو نادي براست أن يشهد سعر قميص بلايلي منحى تصاعديا. رغم استحسانهم لِبلوغه سعر 594 أورو، استنادا إلى المصدر ذاته.