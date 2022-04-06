قميص لِمارادونا بِسعر أكثر من 5.2 مليون دولار!

طُرح القميص “الخرافي” لِأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا للبيع، في المزاد العلني.

ويتعلّق الأمر هنا بِالقميص الذي ارتداه صانع ألعاب منتخب الأرجنتين مارادونا، وسجّل حينها هدفا بِيده (احْتُسب)، في مرمى الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون، بِرسم ربع نهائي كأس العالم 1986 بِالمكسيك.

وتملك القميص المشار إليه الشركة الأمريكية “سوذبيز”، المُختصّة في البيع عن طريق المزاد العلني.

وحدّدت شركة “سوذبيز” سعر قميص مارادونا بِمبلغ 5.2 مليون دولار، عند انطلاق المزاد العلني. على أن تبدأ العملية في الـ 20 من أفريل الحالي، وتنتهي في الـ 4 من ماي المقبل.

ويتطلّع المسؤول براهم واتشر مدير شركة “سوذبيز” إلى تحطيم الرّقم القياسي، وبيع القميص بِأكثر من 5.6 مليون دولار. كما نلقته على لسانه وكالة الأنباء الفرنسية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن.

ويُشير مبلغ 5.6 مليون دولار إلى سعر قميص أسطورة رياضة البيسبول الأمريكي بيب روث، الذي سطع نجمه في مطلع القرن الماضي.