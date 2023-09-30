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رياضة

قميص ميسي الأكثر مبيعا في الدوري الأميركي

عمر سلامي
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قميص ميسي الأكثر مبيعا في الدوري الأميركي
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ليونيل ميسي

تصدر قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي قائمة القمصان الأكثر مبيعا في الدوري الأمريكي.

وذكرت شبكة “إي إس بي إن” العالمية أن قميص ميسي مع إنتر ميامي تصدر قائمة القمصان الأكثر مبيعاً لعام 2023 في الدوري الأمريكي، واعتمدت القائمة على المبيعات التي حدثت عبر الإنترنيت في الفترة من 1 جانفي وحتى 12 سبتمبر 2023.

وتصدر قميص ميسي القائمة، رغم انضمام ميسي إلى إنتر ميامي في جويلية الماضي.

كما انعكس تأثير انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي على حضور المباريات وأسعار التذاكر الخاصة بمباريات إنتر ميامي، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وحلّ جواو كلاوس نجم سانت لويس سيتي في المركز الثاني، يليه الألماني – السوداني هاني مختار من ناشفيل، والأرجنتيني سيباستيان دريوسي من أوستن إف سي، ثم المكسيكي كارلوس فيلا.

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