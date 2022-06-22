-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول أمطار رعدية غزيرة بولايات غربية
جواهر

قناة أمريكية تدفع 15 مليون دولار لمذيعة سابقة لهذا السبب

جواهر الشروق
  • 167
  • 0
قناة أمريكية تدفع 15 مليون دولار لمذيعة سابقة لهذا السبب
أرشيف
الصحفية ميليسا فرانسيس

وافقت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية على تسوية بقيمة 15 مليون دولار تقريبا مع مذيعة سابقة اشتكت من التفاوت في الأجور بين الجنسين في شبكة الأخبار التلفزيونية.

ووفقا للوثائق التي استعرضتها صحيفة “واشنطن بوست”، فإن الصحفية ميليسا فرانسيس التي عملت في القناة لمدة 8 سنوات، قدمت شكوى إلى وزارة العمل في ولاية نيويورك مفادها أن “فوكس” انتقمت منها بعد أن أشارت إلى وجود تفاوت في الأجور في الشبكة بين الإناث والذكور.

ورفضت فرانسيس ومحاميها التعليق على التسوية التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، وقال محاميها، كيفين مينتسر، إنها رفعت الشكوى “ليس لنفسها، ولكن من أجل نساء اللواتي ينتمين إلى المؤسسة الإعلامية اللائي ما زلن يتخلفن عن الركب”.

في بيان، قال متحدث باسم فوكس نيوز: “افترقنا مع ميليسا فرانسيس منذ أكثر من عام ونصف وكانت مزاعمها بلا أساس” .”مضيفا ” لقد تعاونا أيضًا بشكل كامل مع تحقيق وزارة العمل بولاية نيويورك ونتطلع إلى الانتهاء من هذه المسألة “.

وقالت فرانسيس إن المبلغ المدفوع يدخل ضمن التسويات الضخمة التي عرضتها شبكة “فوكس نيوز” على عدد من الموظفات اللواتي رفعن ادعاءات ضد السلوك المنحرف والمضايقات لروجر آيلز، المؤسس المشارك للقناة.

مقالات ذات صلة
شبكة الجزيرة: الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة أمريكية 

شبكة الجزيرة: الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة أمريكية 

مصري يقطع أذن زوجته لأنها “لا تسمع الكلام”

مصري يقطع أذن زوجته لأنها “لا تسمع الكلام”

فنانة مصرية معتزلة تعبّر عن سعادتها لإلغاء مهرجان الجونة

فنانة مصرية معتزلة تعبّر عن سعادتها لإلغاء مهرجان الجونة

زواج السودانية التي رفعت لافتة “عايزة عريس وأقبل التعدد”

زواج السودانية التي رفعت لافتة “عايزة عريس وأقبل التعدد”

عاملة نظافة ايفوارية تفوز بمقعد في البرلمان الفرنسي

عاملة نظافة ايفوارية تفوز بمقعد في البرلمان الفرنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد