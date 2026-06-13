قناة أمريكية تشرح “أساسيات” كرة القدم لمتابعيها!

مباراة كرة القدم مدتها 90 دقيقة، ويضم كل فريق 11 لاعبا كحد أقصى، بما في ذلك حارس مرمى واحد. وتبدأ المباراة بركلة بداية من منتصف الملعب.

قد تبدو لك هذه المعلومات، أساسيات بديهية، حتى لمن يعرف القليل عن كرة القدم. لكنها كانت ضمن محتويات دليل إعلامي، نشره موقع قناة “9 KMBC News” المحلية الأمريكية، لتثقيف جمهوره المهتمّ بمتابعة منافسة كأس العالم 2026، التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واستهلّت القناة التلفزيونية دليلها لشرح قواعد اللعبة بالقول:”انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وإذا كنت قد وجدت نفسك في حيرة من أمرك بشأن القواعد، فإن هذا الدليل مخصّص لك”.

وإلى جانب بعض القواعد الحديثة، التي سيطبّقها حكام المباريات في هذا المونديال للمرة الأولى، على غرار إجبار اللاعب المستبدل على مغادرة الملعب في غضون 10 ثوان. يضمّ الدليل معلومات أساسية للغاية من قبيل:

عندما يتوقف اللعب بسبب إصابة أو تبديل أو أي تأخير آخر، يقوم الحكم بتسجيل الوقت الضائع، ويضيف وقتًا إضافيًا في نهاية كل شوط.

يمنع المدافعون الفريق المنافس من تسجيل الأهداف، ويتحكم لاعبو خط الوسط في وسط الملعب.

إذا خرجت الكرة من الملعب على الخطوط الجانبية، يتم استئناف اللعب عن طريق رمية تماس، يقوم بها الفريق الذي لم يلمس الكرة آخر مرة.

لا يُسمح للاعبين، باستثناء حارس المرمى، بلمس الكرة بأيديهم أو أذرعهم.

وعلى الرغم من تنامي شعبيتها في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لا تحظى كرة القدم بنفس مكانة الرياضات الأكثر متابعة هناك. على غرار كرة القدم الأمريكية، وكرة السلة، والبيسبول.