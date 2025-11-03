قناة “أي بي سي 7” الأمريكية تُطلق أولى حلقاتها السياحية عن الجزائر

أعلنت سفارة الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية، قرب إطلاق قناة abc7 الأمريكية سلسلة وثائقية خاصة بالسياحة في الجزائر.

وحسب بيان صادر عن السفارة عبر حسابها الرسمي “فيسبوك”، كشفت عن شروع القناة الأمريكية في بث أولى حلقات هذه السلسلة اليوم الاثنين، قائلة بهذا الخصوص ” شيء مميز قادم إلى شاشاتكم! ابتداءً من يوم الاثنين، 3 نوفمبر، تُطلق قناة @ABC7GMW سلسلتها الحصرية عن السفر من الجزائر، والتي تُبث يوميًا هذا الأسبوع (من الساعة 10 صباحًا حتى 11 صباحًا)، من الجزائر العاصمة وتيبازة إلى الصحراء الكبرى وقسنطينة وعنابة، اكتشفوا دفء الجزائر وتاريخها وجمالها الأخّاذ”.

هذا وشهدت الجزائر الأسبوع الماضي، حضور وفدٍ من صحفيي القناة الأمريكية ذائعة الصيت والمشهورة بإنتاجها التلفزيوني الضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عمد الفريق الإعلامي خلال زيارته الجزائر الى تسجيل العديد من الفيديوهات الخاصة بالمناطق السياحية التي تزخر بها الجزائر على غرار العاصمة وتلمسان وتيميمون.