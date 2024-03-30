قناة “الشروق” في الصدارة للأسبوع الثالث على التوالي في رمضان

"البراني" بأزيد من 55 مليون مشاهدة و"البطحة 2" الأولى في الكوميديا

تواصل قناة “الشروق” تحقيق الصدارة للأسبوع الثالث على التوالي لأكثر الأعمال مشاهدة خلال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال الأرقام التي ترجمتها إحصاءات المشاهدة العالية سواء على الشاشة الصغيرة او المنصات الرقمية.

وتصدرت سلسلة “البطحة 2” لمخرجها وليد بوشباح قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر مشاهدة في الجزائر خلال رمضان حسب معهد “ايمار” الدولي للإحصائيات، الذي كشف أيضا عن نسب عالية حققها كل من مسلسل “البراني” للمخرج يحي مزاحم بالإضافة إلى مسلسل “11.11” في موسمه الثاني لأسامة قبي، بنسب عالية صنفت قناة الشروق في مقدمة القنوات الأكثر استقطابا للمشاهد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان الكريم.



كما كشفت إحصاءات معهد ايمار عن قائمة الأعمال الجزائرية الأكثر استقطابا للمشاهد بنسب مشاهدات متفاوتة، حيث تصدرت سلسلة “البطحة 2” قائمة الأعمال الكوميدية الأكثر مشاهدة على الشاشة، كما ضمت نفس الفئة وبنسب أقل سلسلة “دار لفشوش” لمخرجها جعفر قاسم و”شالا بالا سيتي” لنسيم هادي، فيما ضمت فئة الأعمال الدرامية كلا من مسلسل “البراني” ليحي مزاحم و”دموع لولية” لنجيب أولبصير، بالإضافة إلى مسلسل “11.11” لأسامة قبي و”الرهان” لمحمود كامل، كأكثر الأعمال الدرامية استقطابا للمشاهد على الشاشة في رمضان.

وتأتي النسب المسجلة على منصة اليوتيوب لتأكيد توجه المشاهد واهتماماته التي ترجمتها نسب المشاهدة المقدرة بالملايين للأعمال المذكورة، حيث تصدرت سلسلة “البطحة 2” على الشروق قائمة الأعمال الكوميدية الأكثر مشاهدة على منصة “يوتيوب” فاقت 65 مليون مشاهدة عن مجموع 20 حلقة، كما حققت سلسلة “دار لفشوش 2” ما يقارب 27 مليون مشاهدة عن نفس عدد الحلقات، فيما سجلت كل من سلسلة “عايلة اونبان” و”شالا بالا سيتي” و”السيكيريتي الواعرة” أقل من عشرة ملايين مشاهدة خلال عشرين حلقة.

أما في فئة الأعمال الدرامية، فقد تصدر مسلسل “البراني” الذي تبثه قناة الشروق قائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب بعدد مشاهدات فاقت 55 مليون مشاهدة في غضون 20 حلقة، كما سجل مسلسل “دموع لولية” اكثر من 45 مليون مشاهدة لمجمل حلقاته خلال عشرين يوما، و43 مليون مشاهدة لمسلسل “الرهان” على منصة اليوتيوب خلال نفس الفترة، فيما سجل مسلسل “انتقام الزمن” اقل من 10 مليون مشاهدة لمجموع 20 حلقة.