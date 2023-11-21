قناة الميادين تنعى اثنين من صحفييها استشهدا في لبنان

نعت قناة الميادين اثنين من مراسليها استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحفيين جنوب لبنان، حيث كانوا يؤدون مهمتهم.

وأشارت” الميادين” اللبنانية أن الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري، استشهدا في غارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

وكانت المراسلة فرح عمر قد ظهرت في رسالتها الأخيرة لقناة الميادين ضمن تغطية مباشرة قبل نحو ساعة قليلة من استشهادها متحدثّة عن آخر التطورات في الجنوب.