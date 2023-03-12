قناة بي بي سي “المُستقلّة” تطرد إعلاميا انتقد الحكومة البريطانية!

طردت هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة (البي بي سي) إعلاميا ونجما رياضيا سابقا، بِسبب انتقاده لِحكومة بلده.

ويتعلّق الأمر بِجاري لينيكر (62 سنة) نجم منتخب إنجلترا سابقا وهدّاف كأس العالم 1986 بِالمكسيك. الذي يشتغل في القسم الرياضي للقناة التلفزيونية “البي بي سي” منذ عام 1999.

وكان لينيكر في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد وصف سياسة الحكومة البريطانية بِشأن المهاجرين عبر بحر المانش بـ “القاسية”، قائلا إنها “لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات”، في إشارة إلى “النّازية”.

وأضاف لينيكر الذي يملك زهاء 8.8 مليون متابع على موقع “تويتر”: “لا يوجد تدفّق هائل. نستقبل لاجئين أقل بِكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى”.

وجاء قرار إدارة “بي بي سي” المُتّخذ الجمعة الماضية، بعد أن انتقد السياسيون المحافظون تغريدة لينيكر، ومطالبات للقناة الحكومية بِمعاقبته.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن البرنامج التلفزيوني الذي يُقدّمه جاري لينيكر توقف، بِسبب مقاطعة من قبل المذيعين وغيرهم تضامنا مع النجم الرياضي.

ولم تَرُدّْ إدارة “البي بي سي” – التي تنفي الخضوع للضغوط السياسية – على طلب للتعليق من صحيفة “واشنطن بوست”.

وظلّت هيئة الإذاعية البريطانية إلى وقت طويل تُصنّف ضمن خانة وسائل الإعلام الرّائدة والمحترفة، والأكثر من ذلك المُستقلّة. قبل أن تُثير تغريدة لينيكر الشكوك حول مدى صحّة ما يُروّج له بِخصوص “البي بي سي”.