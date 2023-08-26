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قناة تركية: الرئيس بازوم يوافق على تقديم استقالته لإنهاء الأزمة في النيجر

الشروق أونلاين
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قناة تركية: الرئيس بازوم يوافق على تقديم استقالته لإنهاء الأزمة في النيجر
أرشيف
محمد بازوم

وافق الرئيس المنتخب لجمهورية النيجر محمد بازوم على تقديم استقالته، حسب ما نقلته وسائل إعلام، في خطوة لإنهاء أزمة الانقلاب العسكري في النيجر. 

وقالت مراسلة قناة “تي أر تي” الحكومية في تركيا إن بازوم عقد اتفاقا مع قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمان تياني من أجل أن يقدّم استقالته من منصب الرئيس.

وأضافت القناة أن الرئيس بازوم وافق على الاستقالة “من أجل حقن دماء المواطنين في النيجر”. في حين لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول موعد الإعلان عن ذلك.

ودعت الجزائر في بيان لخارجيتها الأسبوع الماضي، جميع الأطراف في أزمة النيجر، إلى إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي. مبدية تأسفها لاحتمال اللجوء إلى التدخّل العسكري في البلاد.

وجاء في البيان أن الجزائر “تظل فعلياً على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكناً. وبأن السبل التي يمكن أن تـؤدي إليه لم تُسْلك كلها بعد، وبأن كل فرصه لم تُسْتَنْفَذْ بعد”.

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