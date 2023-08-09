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رياضة

قناة تلفزيونية عالمية تحصل على حقوق بث الدوري السعودي

عمر سلامي
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قناة تلفزيونية عالمية تحصل على حقوق بث الدوري السعودي
ح.م
نجوم الدوري السعودي

أعلنت قناة “كنال بلوس” الفرنسية، حصولها على حقوق بثّ مباريات الدوري السعودي لمدة موسمين.

وقالت القناة  إن الاتفاق على بث مباريات الدوري السعودي سار خلال الموسمين المقبلين في فرنسا وإفريقيا.

وبات دوري روشن السعودي محل اهتمام الجماهير بعد الصفقات الضخم، وضم عديد الأندية نجوما كبارا من أوروبا.

ونجحت بعض الأندية السعودية في استقدام النجوم، على غرار النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، واتحاد جدة الذي تعاقد مع بن زيمة وكانتي، والأهلي الذي تعاقد مع نجم مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز.

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