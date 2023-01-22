قناة “روسيا اليوم” تغلق مكاتبها في فرنسا

أعلنت قناة “آر تي فرنسا”، المتفرعة من قناة “روسيا اليوم” المحظورة في الاتحاد الأوروبي، إغلاق مكاتبها في باريس بعد تجميد حساباتها المصرفية.

وأشارت القناة في بيانها إلى أن الاتحاد الأوروبي تذرع بالوضع في أوكرانيا لإسكات صوت القناة رغم تغطيتها المتوازنة للأحداث.

وذكَّرت إدارة القناة بالاستهدافاتِ المتكررة التي تعرضت لها منذ انطلاقتها مؤكدة أن الضغوط عليها ناتجة عن قراراتٍ سياسية.

وذكر بيان “روسيا اليوم” أيضا أن 123موظفا فرنسيا من بينهم سبعةٌ وسبعون صحفيا سيفقدون وظائفهم بسبب هذا المرسوم التعسفي من السلطات الفرنسية.

وقالت “روسيا اليوم”: “إن الصمت المطبق لوسائل الإعلام سيمهد الطريق لخطوات تطال وسائل إعلام أخرى لا تروق للسلطات.. فهل تثبت فرنسا مرة أخرى أن شعارات التعددية و حرية الرأي و التعبير لا مكان لها في فرنسا؟”