قناة عبرية: يمكن القول ببساطة أن حماس انتصرت

اعتبرت القناة العبرية “12” أن موافقة الكيان الصهيوني على وقف إطلاق النار كان بمثابة فشل حقيقي يضاف إلى موافقته على منع اقتحامات المستوطنين وتفكيك الحواجز الحديدية في باب العامود وهو ما كرّس بالفعل معادلة حماس الجديدة “غزة – القدس”.

وأضافت القناة العربية أن المعركة الأخيرة جعلت حماس لاعباً دولياً مهيمناً، وغطت وسائل الإعلام الدولية سلوكها السياسي والعسكري على أنها لاعب شبه دولة، وهذا انجاز واع كبير لحماس وفشل صهيوني لاذع..

وبحسب القناة العبرية، عانى جيش الاحتلال الصهيوني من نقص في المعلومات الاستخباراتية عن الذين أطلقوا الصواريخ على “المستوطنات”، وفشل في منع حماس من إطلاق الصواريخ حتى اللحظة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.

وتابعت أن فشل الجيش في الوصول لقادة حماس من بينهم قائد أركان القسام محمد الضيف، وقائدها في في غزة يحيى السنوار، كشف عن ثغرات كبيرة في العمل الاستخباراتي الإسرائيلي.

وأشارت إلى وجود ثغرات في نظام الدفاع الجوي، وهو ما أبقى ملايين الإسرائيليين من الجنوب إلى “تل أبيب”، تحت وطأة التهديد المباشر للصواريخ.