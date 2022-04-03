قناة “كنال+” تُنصف منتخبَي الجزائر وإيطاليا

أنصفت قناة “كنال+” الفرنسية المنتخبَين الوطنيَين الجزائري والإيطالي، وقالت إنهما يستحقّان المشاركة في كأس العالم نسخة قطر 2022.

جاء ذلك في حصّة تلفزيونية قدّمتها قناة “كنال+”، الأحد، وخصّصتها لِتصفيات المونديال، وأيضا نهائيات هذه المنافسة الكروية العالمية.

وعنونت القناة الفرنسية “كنال+” الحصّة بـ “كأس العالم.. تصفيات غير مُتكافئة”.

وتمحور النّقاش حول سلبية نظام التصفيات المُؤهّلة لِكأس العالم، واستدلّت وسيلة الإعلام الفرنسي والضيوف الحاضرون، بِخسارة الجزائر وإيطاليا مباراة واحدة فقط في التصفيات، وإقصائهما من المشاركة في المونديال. بينما تأهّلت الأوروغواي والإكواتور للنهائيات، رغم انهزام كلّ منتخب في 6 مقابلات!

وتأتي هذه الشهادة المُنصفة لـ “محاربي الصّحراء”، لِتضاف إلى جرأة وصراحة الناخب الوطني السنيغالي أليو سيسي، لمّا “جلد” الحكّام الأفارقة و”الكاف”. وأيضا حارس المرمى الفرنسي هوغو ليوريس، الذي أكّد أن تصفيات المونديال في إفريقيا أصعب من بقية المناطق المعتمدة من قبل “الفيفا”.