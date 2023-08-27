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رياضة

قناة “كنال+”: غويري فضّل اللّعب لِمنتخب الجزائر

علي بهلولي
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قناة “كنال+”: غويري فضّل اللّعب لِمنتخب الجزائر
ح.م
أمين غويري بِزيّ أحد منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى.

أكّدت قناة “كنال+” الفرنسية، الأحد، أن اللاعب الجزائري المُغترب أمين غويري اتّخذ إجراءات تغيير جنسيته الرّياضية، لِتمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”.

وتوقّعت وسيلة الإعلام الفرنسي أن يلتحق غويري بِصفوف المنتخب الوطني الجزائري، في شهر أكتوبر المقبل.

ويُفترض أن يخوض رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي مقابلتَين ودّيتَين في أكتوبر المقبل، تحضيرا لِتصفيات كأس العالم 2026، التي تنطلق في نوفمبر القادم.

وسبق لِغويري (23 سنة) ارتداء أزياء منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، لكنّه لم يلعب أيّ لقاء مع أكابر “الدّيكة”، وهو ما يسمح له وفقا للوائح “الفيفا” بِتغيير الجنسية الرياضية. لكن بِالمرور عبر أروقتها لِجلب الرّخصة الدولية، الأمر الذي لجأ إليه غويري.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط غويري مع نادي ران الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2027. أمّا قيمته المالية في سوق الانتقالات فَتُقدّر بِنحو 35 مليون أورو.

وشارك غويري منتصف نهار الأحد أساسيا مع فريقه ران، الذي تعادل بِنتيجة (2-2) مع الضّيف نادي لوهافر. وخاض كامل أطوار هذه المواجهة، التي تندرج ضمن إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة الفرنسية.

ولعب غويري كلّ لقاءات البطولة الفرنسية للموسم الجديد، أساسيا بِزيّ نادي ران، وسجّل هدفا.

وينشط أمين غويري في منصب مهاجم، مُستعملا قدمه اليُمنى.

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