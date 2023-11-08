قناة مصرية: القاهرة تقترب من التوصل لإقرار هدنة إنسانية في غزة

تقترب مصر من التوصل إلى إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، حسب ما نقلته قناة مصرية يوم الأربعاء.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” نقلا عن مصادر مصرية وصفتها بالمطلعة، بأن “هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة”.

وتهدف هذه الهدنة الإنسانية، إلى السماح بتبادل الأسرى والمحتجزين بين المقاومة وسلطات الاحتلال الصهيوني، يضيف المصدر.

من جهته، جدّد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، استعداد المقاومة الفلسطينية لتبادل الأسرى مع الاحتلال، بشكل كلّي أو جزئي.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصوّرة بثت اليوم إن “المسار الوحيد لملف الأسرى، هو إبرام صفقة تبادل بشكل كامل أو جزئي”.