قناص محاربي الصحراء يشحذ سلاحه بِالهدف رقم “39”

عمّق اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الأربعاء، الفارق بينه وبين أقرب مُطارد في لائحة هدّافي “الخضر”.

وسجّل المهاجم إسلام سليماني هدفا آخر في المباراة الودّية التي جمعت بين المنتخب الوطني الجزائري وفريق غانا، بِقطر مساء الأربعاء.

ورفع القنّاص إسلام سليماني غلّته إلى 39 هدفا بِزيّ “محاربي الصحراء”، مُتقدّما عن الوصيف والنجم السابق عبد الحفيظ تاسفاوت بِفارق 3 أهداف.

وبِدخوله إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63 من عمر مواجهة غانا، بات سليماني (33 سنة) وقد خاض المباراة رقم “80” بِألوان المنتخب الوطني، منذ عام 2012.

أمّا أقرب لاعب مازال يُمارس كرة القدم، ويُدوّن اسمه في لائحة الهدّافين، فهو الجناح رياض محرز صاحب الـ 26 هدفا، والذي يشغل الرّتبة الخامسة، ثم المهاجمَين بغداد بونجاح والعربي هلال سوداني في المركز السابع، بِحصيلة 24 هدفا لِكلّ واحد منهما.

وبِخصوص صانع الألعاب آدم الوناس، مُوقّع الهدف الأوّل للمنتخب الوطني أمام غانا. فقد عزّز رصيده بِالهدف الخامس.

وشارك آدم الوناس (25 سنة) أساسيا ضد غانا، وخاض المباراة رقم “16” في صفوف النخبة الوطنية، منذ عام 2017.