قناوي قي طريقه إلى اتحاد العاصمة

ميركاتو.. ميركاتو.. ميركاتو..

كشف عبد الرحمن الزيتوني وكيل اللاعب الجزائري غيلاس قناوي لاعب فريق النادي المصري حقيقة انتقال اللاعب إلى فريق اتحاد العاصمة، وفي تصريح صحفي “أن غيلاس قناوي سافر إلى الجزائر لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بالتجنيد، غير أنه في محيط الاتحاد أكد قبول اللاعب لعرض الاتحاد. جدير بالذكر، أن النادي المصري تعاقد مع اللاعب الجزائري غيلاس قناوي مطلع الموسم الجاري بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادما من نادي وفاق سطيف.

شتي رسميا في الاتحاد

انتقل الدولي الجزائري إلياس الشتي إلى نادي اتحاد العاصمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر. ووقع إلياس الشتي في كشوفات اتحاد العاصمة، لمدة 3 سنوات، وذلك بعد فسخ عقده بالتراضي مع الوداد الرياضي. يشار إلى أن الجزائري إلياس الشتي، لعب 16 مباراة فقط خلال الموسم المنصرم، رفقة الوداد الرياضي، في جميع المسابقات.

مغناس أكليوش باق في موناكو

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المدير الرياضي لفريق موناكو الفرنسي قال بأن مغناس أكليوش سيواصل اللعب مع نادي موناكو خلال الموسم المقبل.

كما أكدت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب جدد عقده رفقة نادي موناكو ما يؤكد نية إدارة الفريق في الاحتفاظ بخدمات اللاعب. جدير بالذكر، أن اللاعب مغناس أكليوش مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

مديوب في الترجي التونسي

التحق الدولي الجزائري عبد الجليل مديوب، رسميا، بنادي الإفريقي التونسي. وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القادمة، علما أن اللاعب تقمص الموسم الماضي ألوان اتحاد خنشلة، الذي فسخ العقد معه، وبقي من دون فريق، علما أن عبد الجليل مديوب هو مدافع محوري يبلغ من العمر 26 عامًا، وسبق له ارتداء قميص غرناطة الإسباني، وكذلك دينامو تبليسي الجورجي؛ ولعب مديوب (2020-21) معارًا من بوردو الفرنسي لتونديلا البرتغالي قبل عودته إلى فريقه الأصلي بوردو في جويلية 2021، وشارك طيلة مسيرته في 10 مباريات ببطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم “ليغ 1″، كما خاض تجارب قصيرة مع فريق ليماسول القبرصي واتحاد خنشلة.

قندوسي يعود إلى الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قررت بشكل قاطع عودة لاعب أحمد قندوسي ورفض كل العروض المقدمة له سواء بالبيع أم الإعارة.

وأضاف شبانة أن الأهلي أبلغ وكيل رسميا بعودته بعد انتهاء الإعارة بعدما طلب الوكيل تحديد موقفه حتى يتم الاستقرار على مستقبله. وأتم شبانة أن وكيل اللاعب طلب معرفة موقف كولر من عودة اللاعب وموقفه من المشاركة أساسيا الموسم المقبل بسبب اشتراط المدير الفني للمنتخب الجزائري مشاركة اللاعب أساسيا مع ناديه للانضمام للمنتخب.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها الجمعة القادمة، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري. وكان الأهلي، حقق الفوز على نظيره طلائع الجيش، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري.