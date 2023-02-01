قندوز سيعود لحراسة المرمى أمام السنغال

الحارس الدولي السابق نصر الدين دريد لـ الشروق

قال الحارس الدولي السابق نصر الدين دريد أن حارس المنتخب الوطني للمحليين قندوز ألكسيس سيعود لحراسة المرمى أمام المنتخب السنغالي في النهائي المقرر السبت بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

وكان الحارس الدولي الجزائري قندوز قد تلقى بطاقة حمراء في لقاء ربع النهائي أمام كوت ديفوار بعد أن لمس الكرة خارج منطقة 18 مترا وهو ما يتعارض مع قوانين الكرة التي تنص أنه لا يجوز للحارس أن يلمس الكرة بيده خارج منطقته، وخلفه بامتياز حارس مرمى مولودية الجزائر فريد شعال الذي كان في المستوى ولم يتلق أي هدف في المقابلتين التي شارك فيهما.

وأكد دريد أن قندوز يعتبر الحارس الأول في المنتخب ويعتبر الركيزة الأساسية، ويملك ميزات كبيرة ترشحه للعودة إلى حراسة عرين المنتخب، زد على ذلك أن مدرب الحراس محمد بن حمو الذي يعرف حارسه جيدا منذ أن كان في اتحاد العاصمة وحاليا في شباب بلوزداد، متأكد أنه الحارس الأول للخضر، وأضاف “كل مدرب له نظرته الخاصة ولكن حسب رأيي المتواضع أن الحارس الأساسي عندما يغيب عن التشكيلة سيعود مباشرة بعد أن يكون جاهزا”.

وعن الحارس شعال، قال دريد: “نعم، شعال حارس متميز وله إمكانات كبيرة ولكن قندوز هو الحارس الأساسي وسيعود إلى مكانه في النهائي”.

الحارس الدولي السابق، قال أن المنتخب الجزائري الذي فاز بالنتيجة والأداء في نصف النهائي، لن يترك فرصة التتويج تفلت منه وسيحقق اللقب في ملعب براقي.. وهي فرصة أيضا للاعبين من أجل التألق والاحتراف مستقبلا.

من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق حاج عدلان أن الحارس قندوز سيكون الحارس الأساسي وأعتبره هو الأحسن.. وسيكون في التشكيلة الأساسية هذا السبت.