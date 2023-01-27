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رياضة
الملغاشي روموالد راكوتوندرابي كأحسن مدرب لمرحلة المجموعات

قندوز كداد وميريزيق ضمن التشكيلة الأساسية لمرحلة المجموعات

الشروق الرياضي
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قندوز كداد وميريزيق ضمن التشكيلة الأساسية لمرحلة المجموعات

يتواجد ثلاثة لاعبين جزائريين ضمن التشكيلة الأساسية لمرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بحسب ما كشفت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

ويتعلق الأمر بالحارس ألكسيس قندوز، والمدافع شعيب كداد ولاعب الوسط حسام ميريزيق، بالإضافة للثلاثي الجزائري، ضمت التشكيلة الأساسية لاعبين اثنين من أنغولا: إدي الفونسو وجيلبرتو واثنين من السنغال: الشيخ سيديبي ولمين كامارا.

أما اللاعبون الآخرون الذين تم اختيارهم فهم: إسماعيل سولاي (النيجر)، سولومامبيونونا رازافندرانايفو (مدغشقر) وجوناتان إيكانقالومبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وسانكارا كاراموكو (كوت ديفوار). بالنسبة للمدربين، تم اختيار الملغاشي روموالد راكوتوندرابي كأحسن مدرب لمرحلة المجموعات.

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