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رياضة

قندوسى يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

عمر سلامي
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قندوسى يقترب من الانضمام إلى هذا النادي
أرشيف
أحمد قندوسي

أكدت تقارير إعلامية مصرية أن الجهاز الفني للأهلي المصري استقر على استبعاد الدولي الجزائري أحمد قندوسي من تربص النمسا، بعد اقترابه من الانضمام إلى نادي سيراميكا.

وأفادت صحيفة “اليوم السابع” أن الأهلي اتفق مع قندوسي على النتقال على شكل إعارة لمدة موسم واحد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت أن مسؤولي النادي الأهلي يتفاوضون مع نظرائهم في سيراميكا على الروتوشات الأخيرة بشأن انتقال قندوسي، كما يجري التفاوض بين الناديين حول من يتحمل راتب اللاعب في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة المصرية أن قندوسي تراجع عن موقفه المتشدد بشأن رفض الرحيل عن النادي، وأبدى اللاعب مرونة خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية الرحيل على سبيل الإعارة.

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