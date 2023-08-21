قندوسى يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

أكدت تقارير إعلامية مصرية أن الجهاز الفني للأهلي المصري استقر على استبعاد الدولي الجزائري أحمد قندوسي من تربص النمسا، بعد اقترابه من الانضمام إلى نادي سيراميكا.

وأفادت صحيفة “اليوم السابع” أن الأهلي اتفق مع قندوسي على النتقال على شكل إعارة لمدة موسم واحد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت أن مسؤولي النادي الأهلي يتفاوضون مع نظرائهم في سيراميكا على الروتوشات الأخيرة بشأن انتقال قندوسي، كما يجري التفاوض بين الناديين حول من يتحمل راتب اللاعب في الموسم المقبل.

الأهلى يستبعد قندوسى من معسكر النمسا بعد اقترابه من سيراميكا [via @youm7] https://t.co/Z3gCANzkVn — Ńasser 1️⃣ Million Tweets 🐦 (@nasser_mo3gza) August 20, 2023

وأكدت الصحيفة المصرية أن قندوسي تراجع عن موقفه المتشدد بشأن رفض الرحيل عن النادي، وأبدى اللاعب مرونة خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية الرحيل على سبيل الإعارة.