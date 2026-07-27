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رياضة

قندوسي أساسيا مع لوغانو السويسري

ع.ع
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قندوسي أساسيا مع لوغانو السويسري

استعاد الدولي الجزائري أحمد قندوسي مكانه ضمن التشكيلة الأساسية لناديه إف سي لوغانو السويسري، بمناسبة انطلاق منافسات الدوري السويسري الممتاز. وخاض متوسط الميدان السابق لوفاق سطيف 60 دقيقة في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه على إف سي فادوز بنتيجة (2-1)، ليدشن مشاركته الأساسية الأولى هذا الموسم بنجاح.

تأتي هذه المشاركة بعد أيام قليلة من ظهوره البديل في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، مما يعكس رغبة الطاقم الفني لـ “لوغانو” في إقحام اللاعب تدريجياً وإعطائه أدواراً محورية في الخط الأوسط. ورغم أدائه المتوازن وحرصه على الالتزام الأدوار التكتيكية دون اندفاع هجومي مجازف، نجح قندوسي في استغلال هذه المواجهة لكسب دقائق لعب ثمينة تعزز استقراره البدني والفني.

يُمثّل هذا الظهور إشارة إيجابية للاعب في مستهل المشوار المحلي، حيث يسعى جاهداً إلى استعادة كامل لياقته وفرض نفسه كعنصر لا غنى عنه في حسابات الفريق. وتُعد هذه التطورات مكسباً مهماً للنجم الجزائري لتثبيت أقدامه في الملاعب الأوروبية وتأكيد قيمته الكروية.

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