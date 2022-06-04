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رياضة
مرتبط بعقد تم تجديده مؤخرا

قندوسي باق في الوفاق ولن يتنقل إلى الأهلي المصري

ع. ع
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قندوسي باق في الوفاق ولن يتنقل إلى الأهلي المصري

أكد نادي وفاق سطيف أن لاعبه أحمد قندوسي، باق في الفريق وفند خبر انتقاله إلى الأهلي المصري الموسم المقبل.

وقال نادي وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “تفند إدارة وفاق سطيف وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار الأخبار المتداولة عن نيتها تحويل اللاعب أحمد قندوسي، لأي ناد في الوقت الحالي”.

وأضاف النادي الجزائري: “تؤكد الإدارة أن اللاعب مرتبط بعقد تم تجديده مؤخرا ويدخل ضمن مخطط النادي في المرحلة المقبلة ويعتبر من ركائز الفريق”.

وارتبط اسم قندوسي بالرحيل إلى الأهلي المصري في الموسم الجديد. ولفت قندوسي صاحب الـ22 عاما الأنظار مع وفاق سطيف وشارك في 39 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وواجه وفاق سطيف منافسه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخسر بنتيجة (4-0) في لقاء الذهاب وتعادلا في الجزائر بجولة الإياب بنتيجة (2-2).

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