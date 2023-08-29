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رياضة
وكيل أعماله يؤكد:

 قندوسي رفض عرضا أوروبيا لتحقيق رغبة كولر ولم يفتعل مشاكل

الشروق الرياضي
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 قندوسي رفض عرضا أوروبيا لتحقيق رغبة كولر ولم يفتعل مشاكل

أكد نصر يحيى، وكيل الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار لسيراميكا، أنه لا توجد خلافات بينه وبين النادي الأهلي، واختار سيراميكا من أجل إظهار قدراته والعودة للأهلي. وقال وكيل أحمد قندوسي، في تصريحات صحفية نشرت في جريدة اليوم السابع المصرية: ” المدرب كولر تحدث مع اللاعب بأنه يخرج إعارة موسم ويفضل تواجده في الدوري المصري، حتى يكون تحت عينه، وقندوسي كان يفاضل بين عدة عروض واختار سيراميكا”.

وأضاف: “قندوسي كان يرغب في البقاء في الأهلي وإثبات قدراته، ولكنه اقتنع بأنه سيحصل على مساحة كبيرة في اللعب وإثبات نفسه والعودة للأهلي مرة أخرى”. وتابع: “اختيار قندوسي لسيراميكا للاستقرار الذي يتمتع به النادي، بجانب طريقة اللعب التي تخدم اللاعب لإظهار قدراته”.

واختتم وكيل قندوسي حديثه قائلا: “قندوسي تلقى أربعة عروض من الدوري المصري، بجانب عروض من الأندية الجزائرية وأحد الأندية التي ستشارك في الدوري الأوروبي، بسبب رغبة كولر، وما أثير عن طلب اللاعب بفسخ تعاقده مع الأهلي لا أساس له من الصحة”.

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