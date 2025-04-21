قندوسي سيغيب من ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل العودة للملاعب

يحتاج لأسبوع لنزع الجبس وإجراء أشعة جديدة

وضع الدولي الجزائري أحمد قندوسى، لاعب فريق سيراميكا المصري، قدمه في الجبس بعد إجرائه عملية جراحية في الساق بعد تعرضه لإصابة قوية بكسر في الساق خلال مباراة فريقه أمام فاركو والتي جمعتهما في الجولة الختامية لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر، حسبما أكدته صحيفة اليوم السابع المصرية.

ويحتاج أحمد قندوسى لأسبوع لنزع الجبس وإجراء أشعة جديدة لمعرفة حالة الكسر ومدى تعافيه من أجل البدء في برنامج التأهيل والعودة مجددا للتدريبات تمهيدا لعودته للملاعب.

وكان أحمد قندوسى لاعب وسط نادي سيراميكا، أجرى عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لإصابة بكسر في الساق خلال مباراة فريقه مع فاركو في بطولة دوري نيل مرحلة المنافسة على اللقب.

وخطف أحمد قندوسى قلوب المشاهدين عندما تعرض لإصابة قوية بكسر عظمة الساق بعد تدخل قوى من ياسين الملاح، نقل على إثره للمستشفى وخضع لأشعة أكدت إصابته بكسر في الساق وسلامة الشظية.

ويحتاج أحمد قندوسى من ثلاثة إلى أربعة أشهر من أجل العودة للملاعب مرة أخرى بعد ما أجرى العملية بأحد مستشفيات القاهرة، فيما أكد نصر يحيى وكيل اللاعب أن قندوسى سيعود للتأهيل بعد شهرين ونصف فقط وهو ما يسرع من عودة اللاعب للملاعب.

وكان وكيل أعمال احمد قندوسي “نصر يحيى” قد أكد في تصريحات تليفزيونية: “عودة قندوسى بإذن الله للتأهيل بعد شهرين ونصف الشهر بعد الاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية، والأشعة أثبتت أن حالته أفضل بكثير مما تخيلنا وعودته ستكون أسرع مما تخيلنا”.

وتابع: “سفير الجزائر تواجد في المستشفى للاطمئنان على قندوسى وجد عنده في الغرفة أكثر من 50 شخصا من لاعبي الأندية المصرية، مثل حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية وكريم فؤاد ولاعبى سيراميكا والأندية المصرية”.